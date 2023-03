Mali : deux employés de la Croix Rouge enlevés entre Gao et Kidal

-Le Cicr exige leur libération immédiate et sans condition

Deux employés du Comité international de la Croix Rouge (Cicr) Mali ont été enlevés samedi entre Gao et Kidal, au nord du Mali, par des hommes armés non identifiés, a déclaré à Anadolu, Aminata Cissé chargée des relations publiques et presses et porte-parole du Cicr.

« Le Cicr déplore cet enlèvement et demande que ses collaborateurs soient immédiatement et inconditionnellement libérés sains et saufs », a indiqué la même source.

Aminata Cissé a précisé, en outre, que « l’équipe était en partance de Gao pour Kidal pour une mission de routine. Le Cicr opère à Kidal depuis de nombreuses années en faveur de personnes affectées par le conflit. Donc c’était une mission standard pour nous ».

Des sources locales, il s’agirait de deux expatriés de nationalité érythréenne et burkinabé qui ont été enlevés ce samedi à Kassabaré, une localité située à 110 km au nord-est de la ville de Gao.

Et Aminata Cissé de souligner :« Quant à l’identité des membres de l’équipage, je ne suis pas en mesure de confirmer cela pour le moment », ajoutant que le Cicr gère de façon professionnelle la sécurité de ses équipes.

Pour rappel, le 23 janvier 2023, un représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à la Direction régionale de la Santé de Ménaka, a été enlevé au nord du Mali, par des hommes armés non identifiés, alors qu’il quittait le service à l’heure de la pause.

Il a en outre été libéré, le 3 février dernier par ses ravisseurs à l’entrée de la ville de Gao avait déclaré à Anadolu, le Dr Moustapha Sissoko, directeur régional de la santé.

En proie à l’insécurité depuis 2012, les enlèvements de personnes étrangères et locales sont fréquents au Mali.

Les ravisseurs demandent souvent des rançons contre la libération des personnes enlevées.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :