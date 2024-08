Le président mauritanien Mohammed Ould Ghazouani a présenté un programme axé sur la jeunesse, la bonne gouvernance et le développement économique, sans oublier de lancer un appel à l’unité nationale pour relever les défis à venir.

Ce jeudi 1er août 2024, dans une atmosphère empreinte de solennité, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a prêté serment pour son second mandat à la tête de la Mauritanie. Devant un parterre de dignitaires nationaux et internationaux, le président réélu a prononcé un discours révélateur de ses ambitions pour le pays, esquissant les contours d’un programme de réformes profondes visant à consolider les acquis démocratiques et à propulser son pays vers un avenir plus prospère.

Au cœur de ce nouveau mandat, Ghazouani place la sécurité et la stabilité comme pierres angulaires de tout développement. Le président a réaffirmé son engagement à renforcer la sécurité nationale, considérée comme le socle indispensable à tout progrès.

« Nous mobiliserons toutes les ressources et les efforts pour mettre en œuvre efficacement les différents aspects de notre stratégie de sécurité intégrée », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’une approche ferme face aux menaces potentielles.

Cette priorité donnée à la sécurité s’inscrit dans une vision plus large de consolidation de l’unité nationale et de renforcement de la cohésion sociale.

La jeunesse mauritanienne occupe une place prépondérante dans le programme présidentiel. « Ce sera un mandat pour la jeunesse et avec la jeunesse », a assuré Ghazouani, annonçant une série de mesures concrètes pour répondre aux aspirations de cette frange importante de la population.

Parmi ces initiatives, la création d’une administration spécifiquement dédiée aux problématiques de la jeunesse et la mise en place d’un service civique volontaire visent à renforcer l’éducation, la formation et l’inculcation des valeurs citoyennes. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie plus large de développement du capital humain, considéré comme clé pour l’avenir du pays.

La lutte contre la corruption se profile comme un autre axe majeur du second mandat de Ghazouani. Le président a promis une « guerre » sans merci contre la corruption, la fraude et la mauvaise gestion, appelant à une mobilisation générale de toutes les institutions et de la société civile.

« Il n’y a ni développement, ni justice, ni équité avec la corruption », a-t-il affirmé, notant l’importance de cette lutte pour l’établissement d’une bonne gouvernance et la réussite des réformes envisagées.

Sur le plan économique et social, le programme présidentiel prévoit un renforcement significatif des politiques de développement inclusif. Ghazouani a annoncé une consolidation des programmes de filet de sécurité sociale, mettant l’accent sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Parallèlement, il a promis des efforts soutenus pour améliorer l’éducation, les services de base et le pouvoir d’achat des citoyens. L’ambition d’atteindre l’autosuffisance alimentaire a également été évoquée, témoignant d’une volonté de réduire la dépendance du pays aux importations et de stimuler la production locale.

En conclusion de son discours, le président Ghazouani a lancé un vibrant appel à l’unité nationale, conscient que la réalisation de ce programme ambitieux nécessitera la mobilisation de l’ensemble des forces vives du pays. Il a invité « tous les partis politiques, les leaders d’opinion, la société civile et toutes les forces vives à unir leurs efforts » pour la concrétisation de cette vision commune pour la Mauritanie.

Apanews

Commentaires via Facebook :