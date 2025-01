Mines illégales en Afrique de l’Ouest : 200 personnes arrêtées annonce Interpol

Une opération visant les activités de mines illégales au Burkina Faso, en Gambie, Guinée et au Sénégal a permis l’arrestation de 200 personnes entre juillet et octobre 2024, a annoncé Interpol mardi dans un communiqué. L'”opération Sanu” visait principalement des mines d’or illégales, mais elle s’est aussi intéressée à l’extraction illégale de sable en Gambie, une première dans ce pays. Cela “a également permis aux autorités de mieux comprendre l’organisation de cette extraction et de ce commerce illégaux”, souligne l’organisation internationale de coopération judiciaire, dont le siège est à Lyon (France). L’opération a mené à la saisine de “quantités importantes de produits chimiques et d’équipements utilisés dans l’exploitation minière illégale”, à savoir notamment du cyanure, charbon actif, mercure, acides nitrique et sulfurique.

Produits chimiques

Mais aussi 10 kilos de cocaïne et près de 7000 engins explosifs. L’exploitation criminelle des ressources minérales “porte atteinte à l’environnement, nuit aux économies nationales, affaiblit les communautés fragiles et met en danger la santé et la sécurité publiques”, a souligné le secrétaire général d’Interpol Valdecy Urquiza, cité dans le communiqué. Mettant en lumière le traitement imposé aux mineurs, les autorités ont également saisi des comprimés d’opioïdes, donnés pour faire face aux douleurs causées par l’utilisation de produits chimiques comme le mercure et le cyanure dans l’extraction d’or pratiquée à petite échelle.

Source: https://www.rtbf.be/

Commentaires via Facebook :