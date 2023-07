– 17 pays seront représentés au niveau des chefs d’Etat, selon un conseiller du Président russe

La Russie a annoncé, mardi, que 49 des 54 pays africains prendront part au 2e Sommet Russie-Afrique, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet.

Intervenant lors d’une conférence de presse à Moscou, Yury Ushakov, conseiller du Président russe, a déclaré que 17 pays avaient confirmé leur participation au niveau des chefs d’Etat.

“À ce jour, 49 pays sur 54 ont confirmé leur participation”, a-t-il déclaré.

Et d’expliquer qu’il y aura de nombreuses réunions bilatérales, précisant que le président russe Vladimir Poutine prévoit de rencontrer tous les dirigeants des États africains.

Ushakov a indiqué que Poutine rencontrerait les dirigeants du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, des Comores, du Congo, de l’Égypte, de l’Érythrée, de la Guinée-Bissau, de la Libye, du Mali, du Mozambique, du Sénégal, de l’Afrique du Sud, de l’Ouganda, du Zimbabwe, ainsi que le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Selon le responsable, la Russie s’est préparée avec beaucoup de détermination et de persévérance en vue du prochain sommet.

“Il s’agit d’un événement délicat, notamment en raison du contexte actuel. Nous attachons une grande importance à ce sommet et espérons qu’il sera couronné de succès”, a-t-il déclaré.

Selon Ushakov, Vladimir Poutine fera “une grande déclaration” et évaluera l’état actuel des relations internationales, y compris la formation d’un nouvel ordre mondial basé sur le principe de la multipolarité et de l’égalité de tous les États indépendants.

Et d’ajouter : “L’accent sera mis sur les perspectives de développement des relations entre la Russie et l’Afrique, en particulier sur l’aide russe au développement national souverain des pays africains, en garantissant un accès équitable à la nourriture, aux engrais, aux technologies modernes et aux ressources énergétiques. Il y aura une annonce de certaines des initiatives russes dans ce domaine et la signature de plusieurs accords”.

“Il y aura également une réunion séparée sur l’Ukraine dans le cadre de l’initiative de paix africaine. Les chefs d’État et les délégations officielles d’Afrique du Sud, des Comores, du Congo, de l’Égypte, du Sénégal, de l’Ouganda et de la Zambie prendront part à cette réunion”, a déclaré Ushakov.

“La Russie apprécie les efforts sincères déployés par les partenaires africains pour résoudre le conflit par la voie politique”, a-t-il conclu.

En juin, les dirigeants des six pays africains se sont rendus en Russie et en Ukraine pour proposer leur vision concernant le règlement du conflit entre les deux pays.

*Traduit de l’Anglais par Mourad Belhaj

Source: https://www.aa.com.tr/fr

