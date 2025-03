Les frappes aériennes de l’armée israélienne mardi sur la bande de Gaza ne sont “que le début”, a averti le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, niant qu’elles avaient été menées pour des “considérations politiques” intérieures.

Le Hamas “a déjà ressenti notre force ces dernières 24 heures. Et je veux vous assurer, à vous et à eux: ce n’est que le début”, a affirmé M. Netanyahu dans une allocution télévisée dans la soirée. “Désormais”, les négociations sur la libération des otages encore retenus à Gaza “ne se dérouleront que sous le feu”, a-t-il dit, estimant que la pression militaire était “indispensable” pour assurer leur retour.

Il répondait aux familles d’otages, qui l’ont accusé de “sacrifier” leurs proches en ordonnant ces bombardements intensifs et meurtriers. Sur les 251 personnes enlevées lors de l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre, il reste 58 otages retenus à Gaza, dont 34 ont été déclarés morts par l’armée israélienne.

Critiques

Les frappes menées dans la nuit et la matinée mardi ont fait “au moins 413 morts” selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas de Gaza. Le Premier ministre a également assuré que le feu vert à l’opération n’était pas motivé par “des considérations politiques”.

Les opposants à M. Netanyahu l’accusent de vouloir poursuivre la guerre, au mépris selon eux de la vie des otages, pour assurer sa survie politique. Il refuse jusqu’à maintenant de créer une commission d’enquête sur le 7-Octobre qui pourrait être dommageable pour son gouvernement et plusieurs de ses proches sont visés par une enquête du Shin Bet, la sécurité intérieure, soupçonnés “d’espionnage et de divulgation de secrets d’Etat”. Or il a annoncé dimanche son intention de relever de son poste le patron du Shin Bet, affirmant ne plus lui accorder sa confiance.

