Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé que plus de 100 financiers du terrorisme avaient été jugés et condamnés au Nigéria au cours des deux dernières années.

Lors de l’ouverture du sommet national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération (AML/CFT/CPF) de 2025 à Abuja, le président Tinubu a précisé que les peines infligées à plus de 100 financiers du terrorisme avaient pu être possibles grâce aux efforts du Bureau du conseiller à la sécurité nationale et du procureur général de la Fédération, ainsi qu’à un renforcement des capacités du pays pour identifier et poursuivre les responsables du financement des actes de violence.

Représenté par le secrétaire du gouvernement de la Fédération, George Akume, le président Tinubu a exprimé sa satisfaction quant aux progrès accomplis dans la lutte contre le terrorisme et d’autres crimes violents, grâce à l’engagement des forces armées et des agences de sécurité, et a souligné l’importance de préserver l’intégrité du système financier national.

Il a insisté sur le fait qu’en privant Boko Haram et l’ISWAP de leurs ressources financières et matérielles, le pays leur refusait la possibilité de semer la terreur au sein des communautés.

Cette réussite a été facilitée par la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et le Plan directeur national de contrôle des drogues, ainsi que par les efforts des autorités de sécurité et des organes judiciaires pour perturber les réseaux financiers criminels.

« Nous créons un environnement où nos zones rurales peuvent à nouveau prospérer », a affirmé le président.

Il a ajouté que l’approche consistant à cibler les financements des activités criminelles, notamment le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est considérée comme une bonne pratique mondiale dans la lutte contre la criminalité grave et figure au cœur des stratégies nationales de lutte contre ces infractions.

Le président a également souligné l’importance de renforcer les capacités des forces de l’ordre en investissant dans leurs ressources humaines et techniques, précisant que ces efforts ont permis d’augmenter le nombre de condamnations liées à des enquêtes sur les groupes criminels organisés.

Il a toutefois regretté l’inclusion du Nigéria sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en février 2023, soulignant que cette inscription portait un grave préjudice à l’économie et à la réputation du pays. Le Nigéria a pris un engagement politique de haut niveau pour mettre en œuvre un plan d’action afin de remédier aux lacunes identifiées dans son système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

