L’Assemblée nationale togolaise a adopté, lundi, une nouvelle constitution marquant un tournant décisif dans la trajectoire politique du pays. Cette réforme constitutionnelle majeure, s’inspirant des réalités actuelles et s’adaptant à la vision d’un Togo prospère, en paix, et en développement continu introduit un régime parlementaire avec l’élection du président de la République par le parlement réuni en congrès pour un mandat unique de six ans.

Au Togo, les députés ont adopté, lundi, une nouvelle Constitution qui marque l’avènement de la 5e République dans le pays. Cette réforme constitutionnelle, selon ses initiateurs, s’inspirant des réalités actuelles et s’adaptant à la vision d’un Togo prospère, en paix, et en développement continu introduit un régime parlementaire avec l’élection du président de la République par les parlementaires réunis en congrès pour un mandat unique de six ans. Symbolisant désormais l’unité nationale et la cohésion, le Président de la République voit son rôle évoluer vers une figure de proue de l’État, tandis que le Président du Conseil des Ministres, chef de l’exécutif, porte la responsabilité de la conduite de la politique nationale.

Faure Gnassingbé, un leader visionnaire

L’une des innovations majeures de cette constitution réside dans la capacité accrue du gouvernement à être tenu responsable de ses actes devant l’Assemblée nationale. La limitation du mandat présidentiel à une période unique de six ans souligne l’engagement du Togo à prévenir la corruption et à garantir une gestion transparente et responsable du pouvoir. Cette mesure est conçue pour renforcer la démocratie et la gouvernance, en limitant les risques de concentration de pouvoir et en favorisant le renouvellement politique. Ce qui va permettre un raffermissement de la démocratie dans le pays.

La nouvelle constitution réaffirme le rôle du Président de la République comme garant de l’unité nationale et du respect de la Constitution, incarnant un leadership respectueux des principes démocratiques. Son adoption représente non seulement un pas vers une gouvernance plus responsable et transparente mais aussi l’inscription du nom du président actuel dans l’histoire du Togo, Faure Gnassingbé, comme un leader visionnaire ayant contribué à l’ancrage de la démocratie.

Avec la nouvelle constitution, en plus du raffermissement de la Démocratie, les institutions de lutte contre la corruption sont désormais dotées de plus d’autonomie et de pouvoir pour poursuivre et sanctionner les actes répréhensibles. Ce qui constitue une responsabilité accrue et une lutte efficace contre la Corruption.

L’engagement du Togo envers la démocratie et le développement

En adoptant cette nouvelle constitution, le Togo montre la voie vers un avenir où la gouvernance est guidée par la transparence, la responsabilité, et l’engagement envers le bien-être de tous ses citoyens. C’est un appel à l’unité, au progrès, et à la prospérité, fondé sur les valeurs de démocratie et de respect mutuel. Les critiques se verront confrontés à un pays résolument tourné vers l’avenir, preuve irréfutable de l’engagement du Togo envers la démocratie et le développement.

Il faut rappeler que l’histoire constitutionnelle du Togo témoigne d’une évolution vers un système parlementaire, jamais remis en question par référendum. Le 23 avril 1960, l’adoption d’une constitution instaurant un régime parlementaire a ouvert la voie à un gouvernement plus représentatif. Aujourd’hui, cette nouvelle formulation, adaptée aux besoins actuels du Togo, renforce encore la démocratie en établissant un mécanisme clair de redevabilité des gouvernants envers le peuple.

