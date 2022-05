La Russie célèbre la capitulation des nazis chaque année le 9 mai. Un jour plus tard que les autres pays vainqueurs car à Moscou, il était déjà minuit passé lorsque la capitulation allemande fut signée à Berlin le 8 mai 1945. Les Russes se sont toujours considérés comme les véritables libérateurs du continent européen. Toutefois, ce n’est qu’à partir des années soixante qu’ils ont commencé à célébrer leur victoire sur le Troisième Reich. Et pour cause, à la sortie de la guerre, la Russie était à ce point dévastée que l’heure n’était pas à la fête.

Septante-sept ans plus tard, la Russie se trouve à présent embourbée en Ukraine, un pays voisin envahi depuis plus de deux mois maintenant. Et on ne peut pas dire que l’invasion russe soit une franche réussite pour l’instant. Et on pourra constater lundi lors du traditionnel défilé militaire à quel point la guerre en Ukraine pèse lourd. Près de 250 véhicules militaires avaient participé à la parade ces deux dernières années, même en temps de pandémie. Cette année, il ne devrait y en avoir que 131, selon un graphique paru dans “Krasnaya Zvezda”, le journal officiel de l’armée russe.

Selon certaines rumeurs, Vladimir Poutine voulait profiter du 9 mai pour célébrer la fin de la guerre en Ukraine ou, selon les termes utilisés par le Kremlin, la fin de l’opération militaire spéciale visant à “dénazifier” l’Ukraine. Il n’en sera rien. Les Russes ne seront pas plus à même de célébrer une quelconque victoire dans le Donbass, où ils concentrent désormais leurs opérations.

La question est donc de savoir ce que le président russe va déclarer lundi sur la place Rouge. Il pourrait officiellement déclarer la guerre, ce qui lui permettrait de mobiliser davantage de soldats, et sur une plus longue durée. Pour justifier cette démarche sans admettre la remarquable défense de l’Ukraine, Vladimir Poutine pourrait tout simplement adresser cette déclaration de guerre à l’OTAN. C’est d’ailleurs ce que prévoit le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace. “Je ne serais pas surpris s’il déclarait que la Russie est désormais en guerre avec tous les nazis du monde”, a-t-il suggéré – en référence à ce que Poutine pense du monde occidental.

“Avion de l’Apocalypse”

Dans une rare interview accordée à un média occidental, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, a démenti le week-end dernier l’existence d’un quelconque calendrier. “Notre armée n’est pas guidée artificiellement par une date”, a-t-il déclaré à une chaîne de télévision appartenant à Silvio Berlusconi, l’ancien Premier ministre italien. “Pas même celle du 9 mai. Ce jour-là, nous commémorerons solennellement la façon dont l’Europe a été libérée du fléau du nazisme. Mais le rythme de l’opération en Ukraine dépend avant tout de la nécessité de réduire les risques pour la population civile et le personnel militaire russe”, a souligné le chef de la diplomatie russe.

Pourtant, il semble déjà acquis que le président russe montera encore d’un cran dans ses menaces adressées à l’Occident depuis des semaines. De fait, le Krasnaïa Zvezda mentionne la présence d’un avion Ilyushin Il-80 lors du défilé de lundi. Cet appareil n’est pratiquement jamais présenté lors d’un défilé. Et pour cause, il s’agit d’un avion de commandement et de contrôle aéroporté utilisé en cas de conflit nucléaire. Son but est de mettre en sécurité les hauts responsables russes, dont le président, en cas de guerre nucléaire. Son surnom? L’avion de l’Apocalypse. La Russie disposerait de trois avions de ce type, similaires au Boeing E-4 Advanced Airborne Command Post américain. Sa présence lundi sera certainement perçue comme une nouvelle mise en garde du Kremlin.

Néanmoins, les spécialistes estiment toujours que les chances de la Russie de recourir à l’arme nucléaire sont faibles. “Mais alors qu’il y a trois mois, cela semblait tout à fait impensable, ça l’est un peu plus à présent”, a déclaré le célèbre expert de la Russie Mark Galeotti dans une analyse pour le magazine politique britannique “New Statesman.”

L’Ilyushin Il-80 figure bien au programme du défilé militaire de lundi, selon le journal officiel de l’armée russe Krasnaïa Zvezda. © DR