Hier, la télévision d’État russe expliquait à son public national à quel point les dirigeants occidentaux avaient été impressionnés par la première utilisation du missile hypersonique russe à portée intermédiaire, l’Oreshnik (noisetier), qui est encore «expérimental». Ils ont montré à l’écran le désarroi total de Zelensky qui ne savait pas comment réagir, si ce n’est en suppliant publiquement Washington de lui envoyer de nouveaux systèmes antiaériens pour mieux protéger sa patrie. Bien entendu, toutes les défenses américaines et occidentales sont inutiles face à l’invincible missile russe.

Dans l’émission «The Great Game», le présentateur et les panélistes n’étaient pas certains que l’attaque russe contre une installation militaire dans la région de Dniepropetrovsk la semaine dernière à l’aide d’Oreshnik ait été pleinement comprise par le collectif Biden, même si le Pentagone a certainement été impressionné.

Pour leur part, mes pairs des médias alternatifs occidentaux se sont exprimés sur l’Oreshnik et semblent s’accorder sur le fait qu’il représente une nouvelle entrée dans l’arsenal de missiles russes qui n’a pas d’équivalent en Occident. Mais je n’ai pas entendu exactement pourquoi il s’agit d’un développement si nouveau et, comme certains l’ont dit, d’un «changement de la donne». Abordons ces questions ici et maintenant.

*

Le président Poutine a consacré une grande partie de son discours sur l’état de la nation du 1er mars 2018 à présenter au public russe et au monde entier les différents systèmes d’armes de pointe que la Russie développait depuis que le président Bush Jr s’était retiré du traité ABM en 2002 et que les États-Unis semblaient avoir fait de la capacité de première frappe sur la Russie leur objectif de sécurité nationale.

Les propos de Poutine sur les missiles hypersoniques, sur les missiles faisant le tour du globe et frappant les États-Unis depuis le pôle Sud, rendant ainsi inutiles les réseaux de radars américains orientés vers le Nord, ainsi que d’autres Wunderwaffen, ont été rejetés par de nombreux observateurs occidentaux à l’époque comme n’étant que du bluff. Comment la Russie, techniquement arriérée, pourrait-elle devancer les États-Unis en matière d’armes stratégiques, avec un budget militaire dix fois inférieur à celui des États-Unis ? En outre, le discours de Poutine ayant été prononcé dans les dernières semaines précédant une élection présidentielle, de nombreux experts occidentaux ont considéré qu’il ne s’agissait que d’une hyperbole préélectorale prononcée par un président en exercice cherchant à se faire réélire.

Ce qui s’est passé il y a une semaine, c’est la première démonstration devant le public mondial que les missiles hypersoniques russes sont une réalité et que leur force destructrice, basée uniquement sur la physique de la masse multipliée par la vitesse, est comparable à celle de certaines ogives nucléaires tactiques.

De nombreuses têtes parlantes occidentales nous ont dit que l’Oreshnik était le premier du genre.

C’est faux ! L’Oreshnik est une variante à portée intermédiaire basée sur des principes opérationnels qui ont déjà été incorporés dans des ICBM que la Russie a produits et mis en service actif en 2018. Je pense au Sarmat, dont le nez contient peut-être une douzaine de missiles hypersoniques Avangard, dont chacun peut cibler individuellement. Les Avangard embarqués suivent une trajectoire de vol plané et atteignent une vitesse de 20 fois la vitesse du son (Mach) avant de frapper leurs cibles avec des ogives conventionnelles ou, plus typiquement, nucléaires.

Remarque : tout le monde parle de l’Oreshnik comme d’un engin à «portée intermédiaire», ce qui est loin d’être le cas. Sa portée serait de 5500 km, ce qui correspond à la limite extérieure des missiles intermédiaires et à la limite inférieure des missiles balistiques intercontinentaux.

Mais la portée n’est pas la caractéristique distinctive de l’Oreshnik, tout comme la vitesse hypersonique (dans ce cas, 10 Mach) n’est pas sa caractéristique distinctive. C’est le carburant et les lanceurs qui sont les caractéristiques distinctives de l’Oreshnik.

Le Sarmat est un missile à carburant liquide qui est lancé à partir de silos terrestres. Ces silos sont renforcés de manière à les protéger même contre un impact direct d’une arme nucléaire, mais leur emplacement est certainement connu de l’adversaire. L’Oreshnik, en revanche, est une fusée à combustible solide lancée à partir de lanceurs mobiles qui peuvent être déplacés et dissimulés sous un camouflage en fonction des besoins. Sa destruction éventuelle lors d’une première frappe préventive par un adversaire est donc beaucoup plus problématique.

Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, même sans explosifs à bord, l’Oreshnik a la force d’impact nécessaire pour détruire tout ce qui se trouve sous lui jusqu’à une profondeur de 200 mètres. Cela signifie que les bunkers utilisés à Kiev et ailleurs en Ukraine par les officiers américains et de l’OTAN qui coordonnent les opérations militaires, ainsi que les bunkers qui protègent actuellement Zelensky et ses confédérés criminels de guerre, sont entièrement vulnérables à une attaque russe au moment choisi par Moscou.

En ce qui concerne l’Europe occidentale, le délai d’alerte généralement cité entre le lancement de l’Oreshnik en Russie continentale et l’impact à Berlin est de 11 minutes. Toutefois, s’il est lancé depuis l’enclave russe de Kaliningrad, le temps de vol est réduit à environ 4 minutes. Cela a certainement troublé Scholz et son petit groupe de guerriers en herbe en Allemagne. Tôt ou tard, les partisans de la guerre froide de Paris et de Bruxelles comprendront la même arithmétique. Aucun d’entre eux ne saura ce qui l’a frappé si les Russes passent à l’offensive et attaquent l’Europe avec l’Oreshnik en réponse aux diverses provocations qui ne manqueront pas d’être échafaudées lors des réunions de l’OTAN cette semaine.

Enfin, regardons le calendrier.

L’administration Biden a usé de la torsion de bras pour que Scholz & Company accepte le positionnement de missiles de croisière américains Tomahawk à portée intermédiaire et à armement nucléaire sur le sol allemand, en vue d’une éventuelle utilisation contre la Russie dans ce qui pourrait être une attaque décapitante. La livraison est prévue pour 2026, dans deux ans.

Mais nous vivons en 2024 et la réponse russe aux futurs Tomahawk est ici et maintenant, prête à être tirée contre les pays de l’OTAN s’ils poursuivent leurs plans insensés d’attaquer la Russie ou d’envoyer des armes nucléaires à Kiev, ce qui serait également en cours de discussion.

Voilà, en quelques mots, ce qu’est l’avènement de l’Oreshknik (noisetier).

source : Gilbert Doctorow

