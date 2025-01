Les réactions internationales se sont succédé, lundi soir, après l’investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. De l’Allemagne à la Russie, en passant par Israël, de nombreux chefs d’État et de gouvernements ont félicité l’élu républicain pour son deuxième mandat (non consécutif) à la tête de la première puissance mondiale.Tour d’horizon des principales réactions à cette annonce.

L’Union européenne

L’Union européenne espère une “collaboration étroite” avec le nouveau président face aux “défis mondiaux”, a déclaré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, en évoquant “la force durable du partenariat transatlantique”. “Ensemble, nos sociétés peuvent atteindre une plus grande prospérité et renforcer leur sécurité commune”, a-t-elle ajouté.

Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité Donald Trump, lui promettant “les plus beaux jours” des relations entre les deux pays dans les années à venir. “Je pense que retravailler ensemble va porter l’alliance États-Unis-Israël à de plus hauts sommets encore”, a-t-il ajouté.

Congratulations President Trump! Sara and I send our warmest wishes to you, Melania and the American people on your second inauguration as President of the United States. 🇮🇱🇺🇸@realDonaldTrump pic.twitter.com/AMlTQFRMMP — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) January 20, 2025

Russie

Le président russe Vladimir Poutine a félicité son homologue américain et s’est dit “ouvert au dialogue” sur l’Ukraine pour aboutir à une “paix durable”, trois ans après s’être lancé à l’assaut de son voisin.

JUST IN: 🇷🇺🇺🇸 Vladimir Putin congratulates US President Trump on his inauguration and says Russia is ready for peaceful relations with the United States. pic.twitter.com/ggIZ9CiMmb — BRICS News (@BRICSinfo) January 20, 2025

Canada

“Nous sommes plus forts lorsque nous agissons ensemble”, a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en félicitant Donald Trump pour son investiture. “Le Canada et les États-Unis entretiennent le partenariat économique le plus fructueux au monde et sont le premier partenaire commercial l’un de l’autre”, a rappelé le chef du gouvernement du Canada, qui redoute que le président américain ne mette à exécution sa menace d’imposer des droits de douane de 25%.

Congratulations, President Trump. ⁰

Canada and the U.S. have the world’s most successful economic partnership. We have the chance to work together again — to create more jobs and prosperity for both our nations. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 20, 2025

Allemagne

Le chancelier Olaf Scholz a souhaité la poursuite “de bonnes relations transatlantiques” avec les États-Unis, “allié le plus proche” de l’Allemagne. “Aujourd’hui, le président Donald Trump entre en fonction. Félicitations! Les États-Unis sont notre allié le plus proche et l’objectif de notre politique est toujours d’entretenir de bonnes relations transatlantiques. L’UE, qui compte 27 membres et plus de 400 millions de personnes, est une union forte”, a écrit le dirigeant.

………….lire la suite sur https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :