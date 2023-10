Présidentielle au Libéria : le président Weah devancé de peu par son principal rival Boakai

Le président George Weah est légèrement devancé par son principal rival, Joseph Boakai, dans le décompte des voix, près d’une semaine après les élections présidentielles et parlementaires du pays.

Les résultats de 73% des bureaux de vote comptabilisés jusqu’à présent indiquent que Boakai est en tête avec 43,54 % des voix, devant le président Weah, qui a obtenu 43,08 % des voix.

Bien que l’on considère généralement qu’il s’agit d’une course à deux chevaux, six candidats sont en lice pour la présidence libérienne, dont le chef de file, M. Weah, de la coalition au pouvoir pour le changement démocratique, et l’ancien vice-président, M. Boakai, du parti de l’unité.

Si aucun candidat n’atteint pas le seuil de 50% des voix, un second tour sera organisé entre les deux candidats en tête.

Selon la Commission électorale nationale, les votes ont été comptabilisés dans 4 295 des 5 890 bureaux de vote du pays.

La NEC devrait annoncer les résultats complets au moins 15 jours après les élections.

Quelque 2,4 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales pour les élections présidentielles et législatives de mardi, qui ont été perturbées dans certaines parties du pays, notamment dans le sud-est, où les inondations ont posé des problèmes d’accès au matériel de vote.

Le président Weah est confronté à un défi de taille de la part de son rival de longue date, le Dr Boakai, âgé de 78 ans, qu’il a battu lors de son accession à la présidence en 2017.

Le Liberia, un pays au passé marqué par la guerre civile, a organisé quatre élections depuis la fin du conflit en 2003, qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes.

Le scrutin de cette année s’est déroulé sur fond de difficultés économiques pour les Libériens, une situation qui a incité M. Boakai à concevoir sa campagne comme une tentative de « sauvetage » de la plus ancienne république d’Afrique des griffes de cette crise.

Il a accusé le gouvernement du président Weah d’incompétence dans la gestion de la crise économique et de corruption rampante au cours des six dernières années.

M. Weah, 57 ans, a souligné que son premier mandat avait été marqué par une stabilité continue et un développement des infrastructures.

Source : Apanews

