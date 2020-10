Présidentielle en Guinée: un match entre deux hommes

RFI est en édition spéciale, à 48h de la présidentielle guinéenne qui doit avoir lieu ce dimanche 18 octobre 2020. Ce vendredi, c’est le dernier jour de campagne, la dernière ligne droite pour convaincre les électeurs. Et si douze candidats sont engagés dans ce scrutin, le match se joue entre deux hommes, Alpha Condé, le chef de l’État qui vise un troisième mandat, et Cellou Dalein Diallo, l’opposant historique.

Retour sur les enjeux de ce scrutin, sur la campagne, sur l’attente des populations et la crainte des observateurs avec nos deux correspondants à Conakry, Carol Valade et Moctar Bah, nos deux envoyées spéciales, Bineta Diagne à Kankan, et Charlotte Idrac à Labé. Et en studio l’analyse de Kabinet Fofana de l’Association guinéenne de sciences politiques. Une émission présentée par Sébastien Duhamel.