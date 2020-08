Procès des attentats de janvier 2015 : les terroristes ont “perdu”, selon François Hollande

L’ancien président de la République François Hollande a jugé, dimanche soir, sur France 2, que les auteurs de l’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo avaient “perdu” car ils n’avaient pas réussi à “diviser les Français”. Le procès des terroristes s’ouvre mercredi.

À trois jours du procès des attentats terroristes de janvier 2015, François Hollande, qui était alors président, a estimé que les jihadistes avaient “perdu” dans leur volonté de “diviser les Français”.

“J’ai eu peur que la société elle-même se disloque, parce que c’était là l’intention des terroristes : diviser les Français, stigmatiser les musulmans, faire en sorte que nous ayons l’esprit de haine, qui finalement est celui qui les anime”, a confié l’ex-chef de l’État socialiste sur France 2, dimanche soir. ???? Attentats de 2015 : “J’ai eu peur que la société se disloque. C’était l’intention des terroristes ; diviser les Français, stigmatiser les musulmans (…) Mais ils ont perdu” confie @fhollande ? #JT20h avec @ThomasSotto pic.twitter.com/sytEw26dr1 — Info France 2 (@infofrance2) August 30, 2020

Selon lui, les terroristes “ont perdu”. “Ils ont perdu parce que la réaction du peuple français […] a été admirable”, a-t-il ajouté, rappelant la manifestation du 11 janvier 2015, qui avait rassemblé plus de quatre millions de Français.

“La France, c’est ça que les Français ont compris, c’est le pays de la liberté et, dans cette manifestation du 11 janvier, il y avait à la fois la liberté d’expression, celle de Charlie, il y avait aussi la police, qui était saluée, applaudie. […] Et, aussi, il y avait la stigmatisation de la haine, celle de l’antisémitisme.”

“Une utilisation des forces de l’ordre” pas “forcément à la hauteur”

François Hollande a ensuite expliqué l’actuelle montée des violences à l’encontre des forces de l’ordre par “une utilisation des forces de l’ordre qui n’a pas été forcément à la hauteur de ce qui était souhaité, y compris dans les manifestations”, notamment celles des Gilets jaunes.

“Il y a aussi une violence dans la société”, a-t-il ajouté, soulignant que “nous sommes dans une période de grande insécurité et nous avons besoin de la police et de la gendarmerie”.