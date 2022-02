JUSTICE. L’ancien président est le principal accusé de ce procès historique, soupçonné d’avoir été le commanditaire de l’assassinat de Thomas Sankara, ce qu’il a toujours nié.

Suspendu, après le coup d’État militaire mené il y a deux semaines, le procès Sankara a repris mercredi dernier avec les plaidoiries des parties civiles qui se sont achevées hier. Et le parquet militaire n’y est pas allé par quatre chemins : « J’accuse Blaise Compaoré, oui, je l’accuse de l’un des crimes les plus graves d’atteinte à la sûreté de l’État », poursuivant : « Je l’accuse également de complicité d’assassinat. » En effet, selon le parquet, il ne fait aucun doute que l’ex-président est le donneur d’ordre de l’assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, tué avec douze de ses compagnons lors d’un coup d’État en 1987. Trente années de prison ont été requises contre lui. Mais, chassé du pouvoir par la rue en 2014, Blaise Compaoré vit depuis en Côte d’Ivoire et est le grand absent de ce procès historique, ses avocats ayant dénoncé « un tribunal d’exception ». Il a toujours nié toute implication dans les événements du 15 octobre 1987.

Un moment attendu depuis 34 ans, mais de nombreux absents

Trente ans de prison ont également été requis contre Hyacinthe Kafando, l’ancien commandant de la garde de Blaise Compaoré, autre grand absent de ce procès, car en fuite depuis 2016. Il est soupçonné d’avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara et ses collaborateurs et le parquet a réclamé sa condamnation pour « attentat à la sûreté de l’État » et « assassinat ». Outre ces deux absents de marque, douze autres accusés étaient présents pour ce procès fleuve qui a débuté en octobre. L’écrasante majorité avait plaidé non coupable.

Mardi, vingt ans de prison ont été requis contre le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l’armée lors du putsch de 1987 et principal accusé présent. Il purge déjà une peine de 20 ans, pour une tentative de coup d’État en 2015. Plusieurs peines d’emprisonnement ferme – de trois à vingt ans – ont également été requises contre cinq accusés et une de onze ans avec sursis. Enfin, le parquet a requis l’acquittement, « pour faits non constitués », pour trois accusés et pour « prescription » pour les deux derniers.

La journée du 15 octobre 1987 reconstituée minute par minute

Lors de son réquisitoire mardi matin, le parquet militaire a retracé la chronologie des événements du 15 octobre 1987, date du coup d’État fatal au leader progressiste et icône panafricaine, qui était au pouvoir depuis 1983. Selon le parquet, alors que Thomas Sankara s’est rendu au Conseil de l’entente, le siège du Conseil national de la révolution où s’est produite la tuerie, vers 16 h 20, « ses bourreaux étaient déjà sur place ».

Lorsque Thomas Sankara est entré dans la salle de réunion, « le commando scindé en deux groupes a investi les lieux en abattant les gardes du chef de l’État. Le commando a ensuite ordonné au président Sankara et ses collaborateurs de sortir de la salle. Ils seront tour à tour abattus », a poursuivi l’accusation. « Il fallait arrêter Thomas Sankara qui prônait l’austérité et plus de temps pour construire le pays. Mais ceux qui étaient autour de Blaise Compaoré étaient pressés de casser cet élan révolutionnaire pour enfin jouir du pouvoir, de la luxure », a déclaré Ferdinand Nzepa, l’un des avocats de la partie civile. « Deux acteurs majeurs ont préféré prendre la poudre d’escampette : Hyacinthe Kafando et Blaise Compaoré. On aurait aimé qu’au soir de sa vie, Blaise Compaoré ait le courage de venir faire face à la justice. Au lieu de saisir cette opportunité pour s’expliquer sur les faits, il a préféré la fuite », a-t-il déploré.

Un soulagement pour les familles ?

« Après quatre mois de débat, c’est un sentiment de soulagement qui anime les familles », a indiqué Me Prosper Farama, l’avocat de la famille Sankara. « Hélas, au cours de ce procès aucun accusé n’a avoué, ne s’est repenti. Personne ! Nous demandons au tribunal de rendre justice aux familles. Nous ne voulons pas une vengeance, nous demandons simplement justice », a-t-il ajouté. Désormais, le procès doit se poursuivre avec les plaidoiries des avocats de la défense.

Source: https://www.lepoint.fr/afrique

