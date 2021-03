Qatar: Un voyage bouclé et préparé par Karim WADE. Exclusif

Le fils de l’ancien Président sénégalais Karim WADE dévoile son nouveau métier de lobbyiste au Qatar. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, grâce à son entregent l’Émir du Qatar Cheikh Tamim Ben Hamad a accepté de recevoir en visite officielle ce dimanche le Président de la RDC, Félix Tshisekedi. EXCLUSIF

Karim WADE, le fils de l’ancien Président sénégalais Abdoulaye Wade est devenu un puissant et incontournable lobbyiste au Qatar . Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Karim WADE, surnommé sous le régime de son père, ‘’Ministre de la Terre et du Ciel’’ est le missi dominici du voyage officiel du Président de la RDC, Félix Tshisekedi au Qatar. Le fils de l’ancien Chef de l’État a usé de son entregent et de sa proximité d’avec le palais qatari pour acter la visite officielle depuis ce dimanche 28 Mars au Qatar de l’actuel homme fort de Kinshasa. Selon des sources autorisées confidentielles parvenues à Confidentiel Afrique, ce voyage du Président Felix Tshisekedi qui a été bouclé et organisé par Karim WADE avait été précédé de deux déplacements discrets de ce dernier en RDC. L’information n’avait pas fuité jusqu’à ce que Confidentiel Afrique la déflore.

Félix Tshisekedi est arrivé ce dimanche 28 mars 2021 à Doha, au Qatar, sur l’invitation de l’Émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Ce dernier entretient des relations de proximité inoxydables avec Karim WADE.

Au menu de ce voyage, le renforcement des relations diplomatiques entre la RDC et le Qatar, ainsi que l’officialisation d’un nouveau cadre général de coopération économique entre les deux États sont les différents points prévus à l’ordre du jour de cette visite de travail.

Ce lundi, le Président Tshisekedi rencontrera son hôte Qatari, devenant, à cet effet, le premier Chef de l’État congolais à être reçu par l’Émir du Qatar. Une visite officielle arrachée grâce au lobbying du fils de l’ancien Chef de l’État sénégalais, Karim WADE, reclus à Doha depuis son exil forcé organisé par le régime Macky SALL.

Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)

