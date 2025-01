La Côte d’Ivoire et le Libéria soutiennent le plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc dans le cadre du règlement du conflit dans le Sahara marocain comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional. Déclaration faite vendredi à Laâyoune à l’occasion la 5e session de la Grande Commission mixte de coopération Maroc-Côte d’Ivoire et de la 3e session de la Commission mixte de coopération maroco-libérienne.

Dans le cadre de la résolution du conflit au Sahara marocain, la Côte d’Ivoire et le Libéria apportent leurs soutiens au Royaume chérifien. Lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Léon Kacou Adom a fait part du soutien de son pays au plan d’autonomie présenté par le royaume du Maroc, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.

Les mêmes propos ont été réitérés par le ministre libérien des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti, à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita. La cheffe de la diplomatie libérienne a salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara. Le soutien des deux pays de l’Afrique de l’Ouest constitue une victoire diplomatique pour le royaume chérifien et un revers pour le Front Polisario.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita a remercié les deux pays pour leurs soutiens constant et ferme à l’intégrité territoriale du Maroc, notamment pour leur position claire en faveur du Sahara marocain.

Alamine Wangara

