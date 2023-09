Séisme au Maroc: Vaste élan de solidarité dans le Royaume

Les secouristes ont accéléré les recherches au Maroc pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres de villages rasés par un puissant séisme qui a fait plus de 2100 morts au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech.

En effet, vendredi 8 septembre dernier, aux alentours de 23h, un séisme de forte magnitude sur l’échelle de Richter, 6,8 selon l’institut américain de géophysique (USGS), a touché le Maroc. La secousse dont l’épicentre a été située dans la localité montagneuse d’El Haouz, à 10 Km de profondeur, a occasionné des répliques touchant de nombreuses autres villes du pays. Si l’on n’a déploré aucun préjudice à Casablanca, Rabat, Al Hoceima, et autres, Marrakech par contre a également été sévèrement touchée, avec des dégâts importants et des pertes en vie humaines. Les victimes de cette tragédie se comptent en millier. Les chiffres communiqués, par le ministère de l’intérieur dans la matinée de ce 11 septembre, font état de « 2.497 morts et 2.476 blessé ». La source de préciser « la secousse a fait 1.452 morts dans la province d’Al Haouz, 764 morts dans la province de Taroudant, 202 morts dans la province de Chichaoua et 18 à la préfecture de Marrakech ».

Pour épauler ses équipes, le Maroc a annoncé la semaine dernière avoir accepté l’aide de quatre pays seulement d’envoyer des secouristes, l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis.

Secouristes, volontaires et membres des forces armées s’activent pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres notamment dans des villages de la province d’Al-Haouz, épicentre du séisme au sud de la cité touristique de Marrakech, dans le centre du royaume.

Les mesures drastiques prises

Les mesures immédiates ont été immédiatement prises après cette catastrophe naturelle. Le jour suivant, le Roi Mohammed VI a convoqué une réunion de travail pour prendre des mesures afin de faire face rapidement à cette catastrophe naturelle importante, selon un communiqué du Cabinet royal après la rencontre. Il convient de mentionner le dépôt de l’armée, la création d’une commission interministérielle pour gérer la crise humanitaire qui en résulte, la prise en charge de tous les sinistrés, l’engagement de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, la création d’un compte spécial pour la création d’un fonds de secours, etc.

Le gouvernement en action

Après la réunion présidée par le Roi, un Conseil de Gouvernement a pris les décrets et ordonnances nécessaires pour mettre en œuvre les hautes directives de Sa Majesté. Comme l’a déclaré Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, au terme de la réunion, “Le Conseil de gouvernement an adopté le projet de décret relatif à la création du compte : “Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc” pour recevoir les contributions volontaires des citoyens et des organismes privés et publics.” De plus, les cours ont été suspendus dans les régions touchées. Dans le cadre du suivi continu de la situation,la première rencontre de la Commission interministérielle s’est tenu e.

Le fonds spécial opérationnel

Après ce Conseil de gouvernement exceptionnel, le ministère de l’Economie et des Finance an informé l’opinion nationale et internationale des conditions de contribution au Fonds spécial numéro 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre qui a touché le Maroc, et la banque centrale a demandé un don aujourd’hui.

Par conséquent, il est important de souligner que les dons peuvent être effectués auprès des services de la BanK Al-Maghrib (BAM), de ses succursales, des agences de banque commerciale et des agences de la Trésorerie générale du Royaume et des perceptions. Les individus et les organismes concernés peuvent le faire “par virement bancaire ordinaire ou instantané, par versement en espèceou par chèque, pour le RIB : 001 810 00 780 002 011 062 03 18. Les chèques bancaires devront être libellés au nom du « Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc. Pour les virements à partir de l’étranger, ils seront émis à l’IBAN du bénéficiaire MA64 001 810 00 780 002 011 062 03 18, sous le code SWIFT BKAMMAMR », indique une note émanant de la BAM.

Les propositions d’aide affluent

En ce qui concerne l’assistance, Rabat a désormais annoncé officiellement qu’il a accepté l’offre de soutien proposée par quatre nations. En particulier, l’Espagne, le Qatar et le Royaume-Uni, ainsi que les Emirats Arabes Unis. Les trois premières cités ont déjà mis en place leurs équipes de recherche et de secours qui sont actuellement en place dans les zones touchées par les inondations, en collaboration avec leurs homologues marocains. Mais il faut dire qu’au-delà de ceux-ci, le Maroc est le centre de toute la galaxie. Washington, Moscou, New Delhi, Paris et d’autres capitales mondiales ont exprimé leur volonté de fournir l’aide et l’assistance nécessaires. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, an exprimé son intention de débloquer jusqu’à 5 millions d’euros dans ce but. Cependant, pour cette. Mais pour cette offre, comme pour bien d’autre, Rabat n’a pas encore donné de suite. Non pas que Rabat refuse de l’aide, mais « Le recours aux offres de soutien et d’aide présentées par les différents pays amis et frères se fait sur la base d’une évaluation précise des besoins sur le terrain par les autorités marocaines », peut-on lire dans un article de la MAP, l’agence de presse officielle du Royaume.

Le Maroc se tient debout, comme un seul homme, face à ce séisme dévastateur dans toute sa composante. En cette situation exceptionnelle et douloureuse, la mobilisation et la solidarité sont les mots clés.

M Sanogo

Commentaires via Facebook :