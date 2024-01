Sénégal/Présidentielle : une vingtaine de candidats valident leurs parrainages

Une vingtaine de candidats ont franchi la première étape de validation de leur candidature à la présidentielle sénégalaise du 25 février avec l’acceptation de leurs parrainages par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a achevé l’examen des parrainages nécessaires à toute candidature, rapporte TV5 monde précisant que sur les 93 candidats ayant déposé leurs dossiers, 72 ont été recalés, dont quatre anciens Premiers ministres, Aminata Touré, Abdoul Mbaye, Cheikh Hadjibou Soumaré, Souleymane Ndéné Ndiaye.

Le Conseil constitutionnel va à présent étudier les candidatures des 21 candidats sur le fond et publiera une liste définitive d’ici le 20 janvier au plus tard. Parmi les admis se trouvent le candidat du camp présidentiel, l’actuel Premier ministre Amadou Ba, les opposants Karim Wade et Khalifa Sall et l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, second de la présidentielle de 2019, selon la même source.

Le Conseil constitutionnel a rejeté le dossier de l’opposant Ousmane Sonko, le jugeant incomplet, rappelle le même média.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

Commentaires via Facebook :