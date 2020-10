Sénégal: un incendie ravage le marché Pak Lambaye de Dakar

Des amas de débris carbonisés et des colonnes de fumées. Après l’incendie qui a ravagé le marché de Dakar, il ne reste plus rien de Pak Lambaye. Ce dimanche, quelques commerçants étaient venus constater l’ampleur des pertes.

L’incendie aura duré toute la nuit mais n’a fait aucune victime. Il s’est déclenché aux alentours de 21h samedi soir et n’a été maîtrisé qu’à 6h42 ce matin. Il aura fallu dix engins et la mobilisation de 102 sapeurs-pompiers pour en venir à bout.

Selon les secours sur place, le feu a commencé dans un espace de stockage de bois avant de gagner l’ensemble des boutiques. Pour l’heure, on ne connaît pas la cause de l’incendie. Mais ce n’est pas la première fois que le site brûle.

En janvier dernier, Pak Lambaye avait déjà été le théâtre d’un incendie et d’autres marchés l’ont été avant lui. Il faut dire qu’à Dakar, ces derniers sont généralement un assemblage anarchique et vétuste de cantines et de câbles électriques. Cela pose de sérieux problèmes sécuritaires et a poussé les autorités à mener depuis 2019 des opérations de rénovations des marchés.