La dématérialisation des procédures et services dans la délivrance des passeports fera un grand pas en 2020, avec le lancement le 15 février 2020, du site et de l’application MonPasseport.ci, par SNEDAI CI, ( Société nationale d’édition de documents administratifs d’identité) qui n’arrête pas la modernisation et le renforcement de ses prestations.

L’annonce a été faite lundi 23 décembre 2019, par Jocelyn Abissé, directeur de cabinet du Pdg Snedai, à l’occasion d’une cérémonie de remise de véhicule à la police, dans le cadre du partenariat entre l’entreprise et le gouvernement de Côte d’Ivoire, via le ministère ivoirien de la sécurité , en vue de la production de passeport ordinaire sécurisé.

Jocelyn Abissé a saisi l’occasion pour parler des démarches entreprises par le groupe jusqu’à l’obtention de la certification ISO en janvier 2019. Il a annoncé l’ouverture de l’agence de Angré Djibi en février 2020, en vue de rapprocher davantage les usagers des services d’établissement du passeport.

10 véhicules ont été remis à la police par Adama Bictogo, le Pdg du groupe. Les clés ont été réceptionnés par le ministre de la sécurité et de la protection civile, Diomandé Vagondo, qui a exprimé sa joie, et a félicité le pdg du groupe SNEDAI pour ce geste qui participe à la sécurisation des biens et de la des populations. Il a relevé les difficultés auxquelles est confrontée la police tous les jours dans l’exercice de sa mission. Diomandé Vagondo a appelé toutes les composantes de la société ( les hommes d’affaires, les élus, la population, le hommes politiques, et le président de la République), à se mobiliser pour continuer d’apporter leur soutien, à la police.

Sercom

Commentaires via Facebook :