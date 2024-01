Trump assure qu’il va “gagner” la présidentielle contre le “pire président des États-Unis”

En campagne dans l’Iowa, Donald Trump a assuré samedi qu’il allait “gagner” la présidentielle de novembre contre Joe Biden, le “pire” président des États-Unis, pays “en déclin” et au bord de la “Troisième guerre mondiale”.

Trois ans jour pour jour après l’assaut du Capitole, l’ancien président enchaînait deux meetings dans le petit État du Midwest, qui organise lundi 15 janvier ses caucus et lance ainsi le bal des primaires républicaines de 2024, lui donnant depuis un demi-siècle un poids surdimensionné dans la campagne présidentielle.

Sondages favorables

En dépit de ses déboires judiciaires et du risque de prison pour ses tentatives d’inverser les résultats de la présidentielle de novembre 2020, les sondages créditent Donald Trump de 60% des voix républicaines face à ses principaux adversaires, Nikki Haley et Ron DeSantis.Il ne s’est pas privé non plus de se moquer de ses deux concurrents républicains.