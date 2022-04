Depuis le début de l’invasion russe le 24 février, l’armée ukrainienne n’a qu’assez rarement reconnu des avancées russes ou des prises de localités.

GUERRE EN UKRAINE – Nouvelles prises russes à l’est. L’armée ukrainienne a reconnu ce mercredi 27 avril une avancée des forces russes dans l’Est du pays, avec la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. Dans le même temps, la Russie annonce avoir détruit un stock d’armes important venu des États-Unis et des pays occidentaux.

Depuis Izioum, déjà sous leur contrôle, les forces russes mènent un assaut en direction de Barvinkové, plus au sud. Elles ont pris la localité de Zavody et la banlieue nord-est de la localité de Velyka Komychouvakha, a indiqué le ministère de la Défense ukrainien dans son rapport matinal, au 63e jour de la guerre en Ukraine.

Plus à l’Est, en direction de Lyman, l’armée russe a capturé la localité de Zaritchné et “effectué des tentatives d’assaut près de Iampil”, a-t-il poursuivi. Près de Severodonetsk, l’une des grandes villes de la région avec 100.000 habitants avant la guerre, les forces de Moscou ont pris le contrôle de la localité de Novotochkivské et mènent une offensive en direction de Nyjnie et Orikhové, selon cette même source.

Le 18 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé le début de l’offensive russe contre l’Est du pays, dont une partie est aux mains des séparatistes prorusses depuis 2014 et qui est désormais identifié comme l’objectif prioritaire de Moscou.

Destruction d’une “grande quantité” d’armes occidentales

De son côté, l’armée russe a affirmé ce mercredi avoir détruit dans une frappe une “grande quantité” d’armes livrées à Kiev par les États-Unis et des pays européens, au moment où les efforts occidentaux s’intensifient pour armer l’Ukraine face à Moscou.

“Des hangars avec une grande quantité d’armes et de munitions étrangères, livrées aux forces ukrainiennes par les États-Unis et des pays européens, ont été détruits avec des missiles de haute précision Kalibr tirés depuis la mer sur l’usine d’aluminium de Zaporijjia”, dans le sud-est de l’Ukraine, a indiqué le ministère russe de la Défense.

Sergueï Choïgou n’a pas précisé quelles armes avaient été détruites lors de cette frappe mais l’armée russe affirme également avoir mené des frappes aériennes contre 59 cibles ukrainiennes, dont 50 où se trouvaient des troupes et quatre dépôts de munitions.

Cette annonce intervient alors qu’une quarantaine de pays se sont réunis mardi en Allemagne, à l’invitation des États-Unis, pour renforcer la défense de l’Ukraine. Après avoir initialement rechigné à fournir des armes offensives à Kiev, Washington, comme la Grande-Bretagne, la République tchèque et la France ont sauté le pas.

PAR https://www.huffingtonpost.fr/