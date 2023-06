C’est fascinant, intéressant, impressionnant… Une dizaine de représentants des jeunes africains se sont ainsi exclamés lors de leur visite de divers pavillons de la troisième Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, qui s’est ouverte le 29 juillet à Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan. Ils sont invités à participer au Forum des jeunes Chine-Afrique sur l’innovation et l’entrepreneuriat, qui se tient dans le cadre de cet événement. Ils rendront aussi visite à des entreprises chinoises engagés dans la coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Afrique, et auront des échanges avec des jeunes entrepreneurs chinois.

Source: https://francais.cgtn.com/

