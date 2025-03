Cette «fuite» de communications intérieures entre membres hauts placés de l’administration Trump comporte plusieurs aspects étranges :

«Des hauts dirigeants en sécurité nationale de Donald Trump, parmi lesquels son secrétaire à la Défense, ont échangé des plans de frappes militaires au Yémen au travers d’une conversation de groupe sur une application de messagerie sécurisée, dont était également membre le rédacteur en chef de The Atlantic, a indiqué le magazine dans un article paru lundi 24 mars 2025. Le Conseil de Sécurité Nationale a affirmé que les messages «apparaissaient comme authentiques». (…)

Les éléments ainsi partagés «contenaient les détails opérationnels de frappes à venir sur les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, ainsi que des informations concernant les cibles, les armes que les États-Unis projetaient de déployer, et les séquences d’attaques», a rapporté le rédacteur en chef Jeffrey Goldberg».

The Atlantic est le pire magazine des États-Unis. Son rédacteur en chef, …

«… Jeffrey Goldberg, avait abandonné ses études dans une université d’élite pour se porter volontaire comme gardien de prison durant la première Intifada palestinienne. Dans ses mémoires, Goldberg a révélé avoir aidé à dissimuler de graves exactions pratiquées sur les prisonniers».

Goldberg est un néo-conservateur qui n’a jamais produit d’enquête sur une guerre instiguée par les États-Unis et par lui désapprouvée. Il est dangereux de faire confiance aux informations qu’il produit.

Voici comment il raconte cette histoire :

«Le mardi 11 mars [2025], j’ai reçu une demande de connexion sur Signal de la part d’un utilisateur identifié comme Michael Waltz. Signal est un service de messagerie chiffrée open-source populaire parmi les journalistes et d’autres personnes désireuses de bénéficier d’une meilleure confidentialité que celle apportée par les autres services de messagerie chiffrée. J’ai supposé que le Michael Waltz en question était le conseiller en sécurité nationale du président Donald Trump. (…)

J’ai accepté la demande de connexion, en espérant qu’il s’agît bien du véritable conseiller en sécurité nationale, et qu’il voulût discuter au sujet de l’Ukraine, de l’Iran, ou d’autres sujets importants.

Deux jours plus tard – jeudi – à 16h28, j’ai reçu une notification indiquant que j’allais être ajouté comme membre à une conversation de groupe sur Signal. Le nom de cette conversation devait être «Houthi PC small group». (…)

À 8h05, le vendredi 14 mars [2025], «Michael Waltz» a envoyé un message au groupe : «Chacun de vous devrait avoir dans sa boîte de réception de haut niveau, conformément aux directives données par le président ce matin». (Dans le jargon gouvernemental, «haut niveau» indique les systèmes informatiques et réseau classifiés). (…)

À ce stade, une discussion fascinante a commencé au sujet des politiques à suivre. Le compte désigné comme «JD Vance» a répondu à 8h16 : «Je suis en déplacement aujourd’hui sur un événement économique au Michigan. Mais je pense que nous commettons une erreur». (Vance se trouvait bien dans le Michigan ce jour-là.) Le même compte poursuit : «3% du commerce des États-Unis transite par le canal de Suez. 40% du commerce européen y transite. Le risque est réel que le public ne comprenne pas ça, ou ne comprenne pas pourquoi c’est nécessaire. La raison la plus forte pour agir ainsi, comme l’a indiqué POTUS, est d’envoyer un message».

Au cours de la discussion, John Ratcliff, dirigeant de la CIA, Hegseth, le secrétaire à la Défense, et Stephen Miller, directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, sont intervenus. Malgré les réticences de Vance, la campagne de bombardements est prête à être lancée :

«À 11h44, le compte dénommé «Pete Hegseth» a envoyé sur Signal une «MISE À JOUR POUR L’ÉQUIPE». Je ne vais pas citer ce message, ni d’autres échanges qui ont suivi. Les informations qu’ils contiennent, si elles avaient été lues par un adversaire des États-Unis, auraient sans doute pu être utilisées pour s’en prendre au personnel étasunien militaire ou de renseignements, surtout dans le Moyen-Orient élargi, la zone de responsabilité du Commandement central. Ce que je vais dire, afin d’illustrer la témérité choquante de cette conversation sur Signal, est que le message envoyé par Hegseth contenait des détails opérationnels des frappes à venir contre le Yémen, y compris des informations sur les cibles, les armes que les États-Unis allaient déployer, et les séquences d’attaques. (…)

Selon le long message envoyé par Hegseth, les premières détonations retentiraient au Yémen deux heures plus tard, à 13h45, heure de la côte Est des États-Unis. J’ai donc attendu dans ma voiture, sur un parking de supermarché. Si cette conversation Signal était authentique, ai-je pensé, les cibles houthis allaient bientôt faire l’objet de bombardements. À 13h55 environ, je me suis connecté sur X et j’ai cherché «Yémen». On avait entendu des explosions retentissant sur Sanaa, la capitale du pays.

Je suis retourné sur la conversation Signal. À 13h48, «Michael Waltz» avait envoyé un message de mise à jour au groupe. Ici non plus, je ne vais pas citer le texte, sauf pour indiquer qu’il a décrit l’opération comme un «travail formidable». Quelques minutes plus tard, «John Ratcliffe» a écrit : «Un bon début». Peu de temps après, Waltz a répondu en postant 3 émojis, un poing, un drapeau des États-Unis, et du feu. D’autres comptes ont bientôt répondu, y compris «MAR» qui a écrit : «Bien joué, Pete et l’équipe ! !» et «Susie Wiles», qui a envoyé : «Bravo à tous – et surtout à ceux qui travaillent au théâtre et à CENTCOM ! Vraiment super. Dieu vous bénisse». «Steve Witkoff» a répondu avec cinq émojis : deux fois les mains jointes en prière, un biceps bandé, et deux drapeaux des États-Unis. «TG» a répondu : «Super travail et supers effets !» La discussion qui a suivi comprend des déclarations sur les dégâts provoqués, y compris la mort probable d’une personne précise. Le ministère de la santé houthi a rapporté qu’au moins 53 personnes ont été tuées au cours des frappes, un nombre qui n’a pas été vérifié par des sources indépendantes».

Le comportement juvénile des participants ne confirme pas du tout l’authenticité des personnages. Mais de nombreuses questions n’en restent pas moins en suspens :

Pourquoi est-ce que Michael Waltz, ancien conseiller de Dick Cheney, a-t-il ajouté à ses contacts Jeffrey Goldberg, le va-t-en-guerre anti-Trump ? Qu’avait-il prévu de lui laisser fuiter ?

Signal est une application d’échanges chiffrés qui a été jusqu’il y a peu financée par le gouvernement des États-Unis. Il s’agit en soi d’une bonne raison de ne pas lui faire confiance. Des rapports ont également indiqué que plusieurs entités étrangères s’employaient à la pirater. Pourquoi des hauts dirigeants de l’administration, qui ont accès à des systèmes de communication mieux sécurisés, utilisent-ils Signal pour correspondre les uns avec les autres ?

Pourquoi Vance et d’autres insinuent-ils que la «liberté de navigation» en mer Rouge bénéficie à l’Europe et que celle-ci devrait payer pour l’obtenir ? Ce cadre ne correspond pas.

Les raisons du blocus par les Houthis de la mer Rouge résident dans le génocide sioniste pratiqué à Gaza. C’est Israël qui est le pays le plus touché par l’arrêt du trafic maritime dans ses ports. La fermeture de la mer Rouge a augmenté pour tout le monde les coûts de transports sur océan d’un conteneur de 2000 à 8000 $, y compris pour les États-Unis, car le transport contournant l’Afrique prend plus de temps, ce qui a amené à une pénurie de navires porte-conteneurs.

Ces invectives contre l’Europe pour l’amener à payer fait partie du programme général de Trump. Faire «fuiter» cela dans le cadre d’une conversation, faisant à peine mention d’Israël ou de Gaza, renforce ce message. C’est la raison principale pour laquelle je trouve cette «fuite» suspecte.

Utiliser Signal, et y envoyer des plans de guerre confidentiels constituent bien entendu une violation de plusieurs lois et régulations.

Des rumeurs circulent et évoquent des punitions à l’encontre de Waltz, le conseiller à la sécurité. Mais je ne m’attends pas à ce qu’il soit démis ou subisse d’autres conséquences.

source : https://reseauinternational.net/

