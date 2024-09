Xi Jinping rencontre le président de la Commission de l’Union africaine (CUA) Moussa Faki Mahamat

Le matin du 3 septembre 2024, le président Xi Jinping a rencontré le président de la Commission de l’Union africaine (CUA) Moussa Faki Mahamat, présent en Chine pour le Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), au Grand Palais du Peuple à Pékin.

Xi Jinping a souligné que l’Union africaine (UA) est un étendard pour que l’Afrique cherche à se renforcer par l’unité et une plate-forme importante pour mener la coopération internationale. Ces dernières années, la Chine et l’UA ont continué à approfondir la confiance mutuelle politique et à maintenir une coordination et une coopération étroites dans les affaires internationales et régionales. Xi Jinping a déclaré qu’il était heureux de voir que le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, aidé par la Chine pour l’UA, a été créé et mis en service, contribuant à la cause de la santé de l’Afrique ainsi qu’à la santé et au bien-être du peuple africain. La Chine soutient l’UA dans son rôle plus important dans la cause de l’amitié sino-africaine, et est prête à profiter de ce sommet du FCSA pour faire progresser davantage la coopération sino-africaine dans divers domaines et promouvoir la construction d’une communauté de destin sino-africaine à un nouveau niveau.

Xi Jinping a souligné que les transformations actuelles du monde, jamais vues depuis un siècle, se déroulaient à un rythme plus rapide. Le Sud global, y compris la Chine et l’Afrique, se renforce, injectant de la stabilité et de l’énergie positive dans la paix et le développement du monde. L’Afrique est un pôle important dans le monde et une priorité importante dans la diplomatie chinoise. La Chine est prête à renforcer les échanges politiques avec l’Afrique, à approfondir la confiance mutuelle stratégique, à renforcer la coopération pratique, à partager les expériences de développement et à promouvoir le développement commun. Xi Jinping a appelé les deux parties à renforcer la solidarité et la coordination, à se soutenir fermement, à prôner un monde multipolaire égal et ordonné et une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive, et à sauvegarder conjointement l’équité et la justice internationales ainsi que les intérêts communs des pays en développement.

Moussa Faki Mahamat a déclaré qu’au cours de ses huit années en tant que président de la CUA, il a été témoin de la croissance rapide des relations UA-Chine. Il a remercié la partie chinoise, en particulier le président Xi Jinping, pour son leadership exceptionnel dans la promotion du développement du partenariat Afrique-Chine et du développement institutionnel du FCSA. Depuis plus d’un demi-siècle, la Chine soutient fermement la lutte de l’Afrique contre le colonialisme, l’impérialisme et la discrimination raciale, fournissant une aide précieuse aux pays africains dans divers domaines tels que les infrastructures, la santé, l’énergie, l’industrie et la sécurité, et prenant l’initiative de soutenir l’adhésion de l’UA au G20, ce que la partie africaine apprécie hautement et remercie sincèrement. Pour cette raison, la partie africaine poursuit fermement la politique d’une seule Chine et soutient fermement la Chine dans la sauvegarde de ses intérêts fondamentaux. L’initiative Ceinture et Route, l’Initiative de développement mondial, l’Initiative de sécurité mondiale, l’Initiative de civilisation mondiale et d’autres initiatives majeures proposées par le président Xi Jinping visent à aider les peuples de tous les pays à partager les opportunités de paix et de développement, ce qui est essentiel pour renforcer la solidarité et la coopération entre les pays du Sud et rendre le système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. La partie africaine espère que la Chine continuera à jouer un rôle de premier plan et à contribuer davantage à aider l’Afrique à réaliser la modernisation et la paix et le développement du monde.

Wang Yi était présent à la réunion.

Source: https://www.fmprc.gov.cn/

Commentaires via Facebook :