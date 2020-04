Dans cette interview, le nouveau patron des Blancs revient sur sa nomination au poste de coordinateur général du club, en lieu et place du comité exécutif, appelle les Stadistes à calmer le jeu et affiche sa volonté de tout mettre en œuvre pour organiser «rapidement» l’assemblée générale élective

L’Essor : Comment en est-on arrivé à l’expiration du mandat du bureau sortant sans que le club convoque une assemblée élective, conformément aux textes ? Peut-on parler de dysfonctionnement ?

Cheick Diallo : Je suis né Stadiste et à chaque fois que le Stade malien a besoin de mes services, je réponds toujours présent. Ce sont les sages du club qui m’ont approché pour me demander de m’occuper du club, en attendant la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante. Il y a des tractations au sein du club par rapport au mandat du bureau exécutif, je pense qu’il y a eu des incompréhensions, le président (Me Boubacar Karamoko Coulibaly, ndlr) a expliqué à ses collaborateurs que leur mandat est fini et qu’ils ne peuvent plus diriger le comité exécutif. Comme nous sommes dans une période qui n’est pas favorable à l’organisation d’une assemblée générale élective, à cause de la pandémie du coronavirus, les sages se sont concertés et m’ont demandé d’assurer l’intérim en attendant l’assemblée générale. Voilà comment je suis devenu coordinateur général.

L’Essor : Concrètement, coordinateur général signifie quoi ?

Cheick Diallo : Le Stade malien est un club omnisports, il y a le football, il y a le basket-ball et plusieurs autres disciplines. Le comité exécutif représente le Stade malien dans son ensemble, puisqu’il n’y a plus de bureau. Il fallait peut-être mettre en place un groupe de personnes ou un responsable pour gérer les affaires courantes. Le coordinateur général n’est pas seulement pour le football ou le basket, il gère l’ensemble des disciplines.

L’Essor : Quelle est votre mission ?

Cheick Diallo : Ma mission est celle d’un comité exécutif, c’est-à-dire la gestion du club. C’est vrai que toutes les activités sportives sont arrêtées actuellement à cause de la crise sanitaire mondiale. Mais déjà, il faut penser à l’après-coronavirus, notamment à l’organisation de l’assemblée générale élective. En plus, s’il y a des problèmes à quelque niveau que ce soit, il faudrait quelqu’un pour chercher des solutions. Autrement dit, la fin du mandat du comité exécutif et l’impossibilité pour le club d’organiser une assemblée ne doivent pas provoquer un vide qui peut être préjudiciable pour le club.

L’Essor : Quelle est la durée de votre mandat ?

Cheick Diallo : Je suis là jusqu’à l’assemblée générale élective et la mise en place d’un nouveau bureau. J’espère que mon mandat sera le plus court possible et qu’une nouvelle équipe prendra les rênes dès la fin de l’épidémie du coronavirus. Je prie Dieu pour qu’il aide le monde à mettre fin à cette maladie et que les activités sportives reprennent dans tous les pays.

