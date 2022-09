Le mouvement du Front Patriotique pour le GNIEBO GNIELA voyait le jour il y a un mois. Pour en savoir plus sur les raisons de sa création, ses ambitions et objectifs et surtout le rôle qu’il entend jouer à ce moment crucial de l’histoire du pays dans la quête pour la refondation, nous avons rencontré son président, Camara Issiaka, agent commercial à la CAMED (Centrale d’Achat des Médicaments : grossistes en produits pharmaceutiques) et homme d’affaires. Homme politique, il est le maire signataire de la circonscription de Kalaban coura.

C’était au siège du jeune Mouvement ce samedi 3 septembre 2022. Il n’est pas resté avare en mots. Suivez plutôt.

Journal Soloni :

Comment est venue l’idée de création du Mouvement du Front Patriotique pour le GNIEBO GNIELA. Pourquoi en cette période de la transition ?

Camara Issiaka : L’idée de créer le Mouvement du Front Patriotique pour le GNIEBO GNIELA avec mes amis m’est venue pour le bonheur du Mali. On voit aujourd’hui des gens qui ont fait chuter les anciens régimes, qui se réclamaient de la majorité et qui aujourd’hui sont en train de créer une opposition dans leur pouvoir. Donc, le Mali est fatigué, nous ne voulons plus cela. Nous voulons que tous les Maliens se donnent la main pour qu’on puisse sortir de la transition.

Quels sont les objectifs du Mouvement du Front Patriotique pour le GNIEBO GNIELA?

L’objectif est très simple ! C’est pouvoir aider la transition pour qu’on puisse vraiment sortir dans cette situation-là. Les calendriers des élections sont déjà donnés donc il faut soutenir la transition, aider les acteurs de la transition pour qu’on puisse vraiment sortir de cette situation.

Ce mouvement est-il politique ou apolitique ?

Ce mouvement apolitique et est ouvert à tout le monde, que tu sois un homme politique ou pas. Il est ouvert aux associations, syndicats… Notre souhait est que tout le monde se donne la main pour pouvoir faire sortir le Mali de la crise.

Pensez-vous que ce genre mouvement apportera un changement ou contribuera à la construction du Mali koura au moment où le peuple se méfie des mouvements ou associations qu’il traite d’opportunistes ?

Je pense que ce mouvement peut aider la transition parce que c’est un souhait pour la construction d’un Mali meilleur.

Qui peuvent devenir membres de votre mouvement ? Et pourquoi ?

N’importe qui peut devenir membre du mouvement. Si tu te bats pour le Mali, ta place est dans ce mouvement quel que soit ton bord politique.

Avez-vous pensé au lancement officiellement de votre mouvement ? Si oui. Quand et comment ?

Le lancement ! Nous sommes en train d’y travailler. D’ailleurs ce samedi les acteurs se réunissent pour échanger et fixer la date. Nous travaillons en ce moment sur ça.

Êtes-vous confiant que le Mali koura pourrait devenir une réalité avec l’accompagnement des mouvements comme le vôtre ?

Le Mali pourrait être une réalité si tous les Maliens s’y mettent, si tous les Maliens se donnaient la main et si tous les Maliens acceptaient de changer. Je pense que le changement tant attendu, peut venir si tous les Maliens accepte de changer.

Parlant de l’actualité, quel message lancez-vous aux autorités de la transition ?

Le cap est déjà fixé par les autorités de la transition. Moi je leur demande de continuer, d’accélérer et d’intégrer tous les Maliens qui veulent vraiment travailler pour qu’on puisse sortir de l’impasse.

Un dernier mot ?

Pour conclure, moi, mon dernier mot, c’est d’appeler tous les Maliens à faire l’union sacrée au tour du Mali parce qu’on a que le Mali. Nous sommes des Maliens et nous n’avons que le Mali en bien commun.

Propos recueillis par Adama B. SAGARA

