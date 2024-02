Nafissatou Ba : « « Action Humanitaire Pour Tous » œuvre pour un monde juste, solidaire et durable »

Femme engagée osant casser les codes pour inventer de nouveaux modèles de société, dirigeante d’entreprise, humaniste, spécialiste de la communication et de l’événementiel, indépendante et éprise de liberté, son histoire est passionnante et inspirante. Ses multiples combats pour la cause des femmes et des albinos font d’elle une icône du courage et de l’humanisme. Nafissatou Ba, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, porteuse d’initiatives concrètes et d’engagement, est une grande femme d’impact qui donne envie d’agir au plus grand nombre par le levier de l’inspiration. A la tête de l’association « Action Humanitaire Pour Tous » (AHPT), cette Malienne est un modèle de solidarité, de générosité, de résilience et d’altruisme. Dans cet entretien exclusif, elle révèle les objectifs et les activités de son organisation basée à Paris, en France.

En 2023, vous avez créé l’association « Action Humanitaire Pour Tous » (AHPT), à Paris. Pourquoi une telle initiative ?

Nafissatou Ba : Du collège au lycée en passant par l’université et le monde professionnel, j’ai consacré toute ma vie au combat pour les droits des femmes, la protection des personnes atteintes d’albinisme et contre les inégalités et discriminatoires. Profondément dévouée à plusieurs causes justes et nobles qui me tiennent à cœur (en faveur des enfants, des femmes, des jeunes et d’autres couches sociales), je milite pour un monde véritablement solidaire, fraternel, juste, paisible, tolérant, prospère, durable et débarrassé de tous les clichés sociaux et sociétaux constituant un frein pour les droits humains. Le monde d’aujourd’hui et de demain a besoin d’être humanisé. D’où l’association « Action Humanitaire Pour Tous » (AHPT) pour le réinventer. Il s’agit pour nous d’agir ensemble pour parvenir à ce monde que nous voulons de tous nos vœux.

De façon détaillée, quels sont vos objectifs ?

Nafissatou Ba : Nous apportons des solutions concrètes et durables dans plusieurs domaines d’intérêt général : environnement, enfance et éducation, recherche médicale et santé, culture et création, aide aux personnes vulnérables, solidarité internationale, urgences, économie verte, numérique… Nous inscrivons notre projet dans une dimension d’intérêt général, en s’ouvrant à tous les publics, en préservant à nos activités un caractère non lucratif, laïque et non partisan.

En toutes circonstances, nous garantissons un fonctionnement démocratique et transparent et préservons le caractère désintéressé de notre gestion. Nous agissons pour le développement d’une culture de paix, de bonne gouvernance et de développement durable en favorisant la connaissance des valeurs démocratiques et des droits humains pour tous les citoyens. On peut donc dire clairement que c’est l’association de plusieurs causes :

Fournir une aide médicale d’urgence pour répondre aux crises sanitaires

Distribuer des denrées alimentaires essentielles aux communautés touchées par la famine

Mettre en place des programmes éducatifs pour les enfants dans les zones en crise

Promouvoir l’accès à l’eau potable et l’assainissement

Soutenir les initiatives de développement économique local pour renforcer les moyens de subsistance

Répondre aux situations de catastrophes naturelles en fournissant une assistance rapide et efficace

Promouvoir la santé maternelle et infantile à travers des programmes de soins de santé adaptés

Mettre en place des projets de construction d’infrastructures de base (écoles, centres de santé, marchés, centres de loisirs, etc.)

Sensibiliser aux droits humains et à la protection des populations vulnérables

Collaborer avec les autorités locales et les organisations partenaires pour une action humanitaire coordonnée

Fournir un accès à l’éducation pour les personnes vulnérables, en mettant l’accent sur l’inclusion des albinos dans les programmes éducatifs

Sensibiliser et lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vulnérables, en mettant en place des campagnes éducatives et des projets visant à changer les perceptions

Développer des programmes de formation professionnelle pour renforcer les compétences et les opportunités d’emploi des personnes vulnérables

Offrir un soutien psychosocial aux personnes vulnérables, en particulier aux albinos, qui peuvent faire face à des défis uniques liés à leurs conditions

Défendre les droits fondamentaux des personnes albinos

Sensibiliser et informer le grand public, notamment les plus jeunes en milieu scolaire, aux enjeux liés à la faim

Promouvoir l’éducation populaire, l’économie sociale et solidaire, l’alphabétisation et l’éducation publique de qualité tout au long de la vie, l’engagement citoyen

Assurer une éducation de qualité dans les établissements scolaires garantissant le respect des règles d’hygiène et l’accès aux soins, notamment pour les populations les plus vulnérables

Favoriser une démarche écologique et solidaire

Accompagner et transformer les envies d’agir en actions d’intérêt général efficaces

Aider chacun à agir le plus efficacement possible dans les domaines d’intérêt général de son choix

Construire des solutions utiles, concrètes et durables qui font avancer la société

Promouvoir la prospérité et faire reculer la pauvreté, tout en protégeant la planète

Aider et accompagner les réfugiés…



Nafissatou Ba : C’est une très grande ambition que vous portez. Quels sont vos moyens d’action ?

Notre association a une dimension internationale, mondiale. Nous intervenons dans plusieurs pays. Dans les jours à venir, plusieurs actions concrètes seront mises en œuvre notamment en Europe et en Afrique. Nos moyens d’action sont multiples :

Les réunions de travail

Les conférences et débats au plan national et international

L’organisation de conventions, de réunions publiques et d’événements

Des actions socioculturels et d’éducation aux médias et à l’information : l’association intervient lors d’ateliers d’éducation aux médias pour apprendre à différencier une info d’une intox et découvrir l’univers des médias. Elle organise également de nombreuses animations d’éducation populaire. Également au menu, des ciné-débats pour les jeunes issus de quartiers défavorisés et de diverses actions culturelles ou d’accompagnement à destination des populations fragiles (éducation populaire en prison, ateliers tremplin vers l’avenir en lycées professionnels, etc.)

La création de partenariats avec des organisations agissant dans un but éthique et favorisant une évolution positive de la société, du bien-être personnel, collectif ou environnemental

Les formations professionnelles, civiques et bénévoles

Des actions de mobilisation publique pour porter la cause

Le lobbying auprès des décideurs publics, institutions, médias et autres personnes ressources et organisations

Des événements grand public de sensibilisation

L’organisation de diverses manifestations pacifiques et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association

La publication et la diffusion de médias spécialisés (revue, magazine, web tv, web radio, site internet, réseaux sociaux), etc.

Nafissatou Ba : Avez-vous un dernier mot ?

Je tiens à vous remercier pour cette opportunité qui me permet de mettre en lumière les activités de mon association. Pour ceux et celles qui veulent savoir davantage sur ce que nous faisons, je leur donne rendez-vous à Paris (France), du vendredi 20 au samedi 21 septembre 2024, et à Oujda (Maroc), du jeudi 17 au samedi 19 octobre 2024. Et ce, dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine l’Afrique des Solutions (SAS). « Action Humanitaire Pour Tous » (AHPT) sera de la partie pour lancer et valoriser plusieurs activités inspirantes.

