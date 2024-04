Préparatifs de la 7eme édition du festival panafricain de la cotonnade : « Les défis de la transformation locale du coton au menu des réflexions du 22 au 28 avril 2024 à Sikasso… »

Dans un échange plein de courtoisie, Abdel Raharame Sy, le promoteur du Festival Panafricain de la Cotonnade, nous livre un aperçu des préparatifs de la 7ème édition qui se tiendra à Sikasso, ainsi que des défis et des perspectives qui s’y dessinent.

Notre voie: Pourriez-vous nous donner un bref aperçu du Festival Panafricain de la Cotonnade et de son importance pour la ville de Sikasso ?

Sy : Le Festival Panafricain de la Cotonnade est un rendez-vous annuel rassemblant l’ensemble des acteurs du secteur agricole, en particulier de la filière coton, pour évaluer la campagne écoulée et formuler des recommandations. Il offre un cadre propice aux rencontres B2B ainsi qu’un marché panafricain mettant en avant les produits agricoles et textiles. Toujours organisé dans les zones de production de coton au Mali, il vise à stimuler les opportunités économiques en milieu rural.

Notre voie: Quelles ont été les motivations principales derrière la décision de délocaliser le festival à Sikasso pour la deuxième fois ?

Sy: La délocalisation s’inscrit dans la stratégie du festival visant à rapprocher ses activités des acteurs clés. Après des éditions à Kita et Koutiala, Sikasso a été choisie. La ville a chaleureusement accueilli l’événement avec une implication remarquable de tous les niveaux de l’administration, des collectivités et des acteurs agricoles et artisanaux. Cette participation massive a grandement contribué au succès du festival.

Notre voie: Comment la communauté de Sikasso a-t-elle réagi lors de l’accueil du festival pour la première fois ? Quel impact cela a-t-il eu sur la ville et ses habitants ?

Sy: Sikasso a réservé un accueil enthousiaste au festival, avec une implication à tous les niveaux de la société locale. La ville a joué un rôle clé dans le succès de l’événement, tant par sa participation active aux activités que par sa contribution à l’atmosphère festive.

Cette ville emblématique de la production cotonnière au Mali, offre une vitrine idéale pour mettre en avant la richesse culturelle et l’importance de l’industrie textile. En plus des activités traditionnelles tels que les concerts et les défilés de mode, cette édition mettra l’accent sur les défis de la transformation locale, offrant ainsi une plateforme pour des discussions et des recommandations en vue d’un impact positif. De plus, la foire aux artisans permettra de promouvoir les produits textiles locaux, contribuant ainsi au développement économique et culturel de la région.

Notre voie: Quelles sont les activités principales du festival cette année à Sikasso ?

Sy: Les activités prévues comprennent la Foire Expo, Conférence Débat, des visites d’entreprises, un Forum Économique et Agricole, des formations pour les jeunes, des concerts, des défilés de mode, des visites touristiques, ainsi qu’une couverture sanitaire comprenant des consultations gratuites en planification familiale, santé reproductive, lutte contre le cancer et les IST. Une caravane santé de proximité sera également organisée en partenariat avec des acteurs locaux.

Notre Voie: Quels sont les objectifs à long terme de cette délocalisation pour le festival et pour la région de Sikasso ?

Sy: Actuellement itinérant, le festival envisage une délocalisation définitive à Sikasso, motivée par l’engouement suscité et les retombées positives pour la région. Cependant, aucune décision définitive n’a été prise à ce stade, mais cela reste une possibilité à explorer pour l’avenir.

Notre Voie: En tant que coordinateur, quelles leçons avez-vous tirées de l’expérience de délocalisation à Sikasso ?

Sy: L’expérience à Sikasso a été enrichissante sur le plan culturel et humain. Nous avons découvert la diversité et l’hospitalité de cette région, ainsi que l’importance des relations sincères. Nous avons également constaté l’importance des activités culturelles et économiques pour accompagner le développement local.

Notre Voie: Qui sont les parrains et marraines de cette édition ?

Sy: Cette année, le festival est co-parrainé par le PDG de la CMDT, Nango Dembélé et le président du conseil régional, Yaya Bamba. Le choix de la marraine n’a pas encore été finalisé.

Notre Voie : Combien de festivaliers sont attendus et quelles sont les têtes d’affiche ?

Sy: Nous espérons accueillir environ 15 000 participants cette année, bien que la liste finale des artistes pour les concerts et les défilés de mode ne soit pas encore arrêtée. Nous travaillons activement sur cette sélection, compte tenu du vivier de talents au Mali.

Notre voie: Un dernier message ?

Sy: J’invite chaleureusement tout le monde à rejoindre Sikasso du 22 au 28 avril 2024 pour célébrer le coton malien et découvrir la diversité culturelle, en particulier la culture Sénoufo. Je tiens également à remercier le gouvernement de la transition, le Ministère de l’Agriculture, la population de Sikasso, les médias et tous nos précieux partenaires pour leur soutien indéfectible. Rendez-vous à Sikasso !

Interview réalisée par Fousseyni SISSOKO

Source : NOTRE VOIE

