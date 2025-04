Sputnik: Votre Excellence, Monsieur Abdoulaye Diop, bonjour, et merci d’avoir accepté de donner cette interview. La visite des trois ministres des Affaires étrangères de l’AES, c’est une première en Russie. Si vous pouvez nous donner plus de détails sur les sujets qui ont été abordés avec la partie russe, sur quoi vous êtes convenus?

Abdoulaye Diop: Merci, nous sommes ici à Moscou avec nos collègues, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, mais aussi celui du Niger, à l’invitation de notre homologue russe, Sergueï Lavrov, dans le cadre de consultations entre la Confédération des États du Sahel, d’une part, et la Russie, dans ce format confédéral. Vous savez que chacun de nos pays entretient déjà des relations bilatérales avec la Russie, mais nous voudrions franchir un autre cap en essayant d’établir nos relations de partenariat, dans ce cadre en particulier, pour avoir des consultations politiques. Je me réjouis que nous ayons pu avoir cette opportunité, d’avoir ce dialogue ouvert avec notre collègue de la Russie.

Dans ce cadre-là, il est apparu un certain nombre de paramètres importants pour nous. D’abord, les consultations ont démontré que la Russie et les pays de l’AES partagent une vision commune de leur engagement au plan international, un engagement basé sur le respect de la souveraineté de nos pays, le respect des choix souverains de nos pays, mais aussi la prise en compte des intérêts de nos populations, basé sur le fait aussi que nos pays œuvrent au plan international pour faire en sorte que leur voix soit entendue pour combattre ensemble l’impérialisme, le néocolonialisme, l’assujettissement de nos pays, l’instrumentalisation des droits de l’homme, un certain nombre de questions sur lesquelles nous nous battons, le rejet de l’ingérence dans les affaires intérieures des pays. Donc, c’est dire que sur le plan international, nous avons des principes et des valeurs que nous partageons.

Mais au-delà de ça, nous avons aussi voulu, dans le cadre de ces consultations, bâtir avec la Russie un partenariat stratégique avec l’AES pour nous permettre de travailler ensemble pour faire avancer notre agenda, d’abord sur la question de paix et de sécurité, qui est vraiment la question essentielle, qui a même été à l’origine de la création de la Confédération des États du Sahel, c’est-à-dire pour faire face aux défis et à la menace sécuritaire, domaine dans lequel la Russie a une expérience, il y a des capacités avérées que nous avons pu enregistrer au plan bilatéral, mais nous souhaitons maintenant que la Russie accompagne le dispositif de la Confédération à travers le soutien aux opérations militaires conjointes que nous engageons sur le terrain et plus tard avec comme objectif d’arriver à mettre en place une force unifiée de l’AES pour contenir cette menace sécuritaire. Mais aussi, nous avons voulu renforcer notre collaboration sur le plan diplomatique qui est aussi un deuxième volet de la Confédération, c’est de permettre à nos pays de parler d’une seule voix sur la scène internationale. La Russie a besoin de nos pays, nous avons besoin de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n’a pas hésité dans le passé aussi à apporter son appui à nos pays chaque fois que nous avons été victimes d’actions injustes sur le plan international et nos pays aussi œuvrent à soutenir la Russie chaque fois qu’elle le sollicite pour pouvoir lui apporter un soutien politique.

Donc le troisième volet, c’est sur la question du développement. L’AES en tant qu’entité évolue pour renforcer l’intégration économique, rapprocher nos populations, mettre en place des projets structurants, des chemins de fer, des infrastructures routières, des projets énergétiques, des projets dans le domaine agricole, l’exploitation aussi de nos ressources minières. Donc il y a un certain nombre de projets structurants, y compris la mise en place d’une banque d’investissement qui permettra de générer des ressources propres pour financer les besoins de développement et de transformation de nos pays.

Donc sur l’ensemble de ces questions, nous pouvons dire que nous avons eu des échanges très francs, très ouverts. Nous avons pu enregistrer un engagement très fort de la Russie de continuer à travailler avec nous et de renforcer sa collaboration au plan multilatéral sur ces questions. Nous sommes aussi convenus d’institutionnaliser ce mécanisme de consultation, de se voir au moins une fois dans l’année et de façon alternative en Russie et dans l’espace AES.

Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir la prochaine réunion au début de l’année prochaine dans l’espace AES. D’ici là, un mécanisme de suivi est mis en place. Nous pensons que c’est un pas important pour nos pays qui va dans le sens de la consolidation de nos liens, mais aussi c’est la reconnaissance progressive par beaucoup d’acteurs bilatéraux et multilatéraux de la réalité géopolitique que constitue aujourd’hui l’AES en tant qu’acteur important pour pouvoir travailler à satisfaire les intérêts de nos populations.

Sputnik: Est-ce qu’un sommet AES-Russie est prévu dans le futur proche?

Abdoulaye Diop: Ce n’est pas quelque chose qui est à priori exclu, nous n’avons pas ouvertement discuté de cette question, mais le mécanisme est là, en fonction des orientations de nos chefs d’État, il est possible que nous arrivions à ce niveau, mais d’ores et déjà je peux dire que son Excellence le Président Vladimir Poutine comme nos chefs d’État, son Excellence le Président le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, le Général d’Armée, le Président de la République du Niger Abdourahamane Tchiani, comme son Excellence le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, chef de l’État du Mali, ont beaucoup de choses en commun, ont vraiment une vision partagée des préoccupations de nos pays, et ils se consultent régulièrement, et je n’exclus pas qu’un jour ils décident de se retrouver dans ce cadre, ou en tout cas dans un cadre plus pertinent, pour pouvoir maintenir ce dialogue politique, et renforcer surtout la solidarité et le travail en commun.

Nous, ministres, avec notre collègue Sergueï Lavrov, nous allons continuer cette animation politique, cette consultation, nos ambassadeurs ici, comme les ambassadeurs de Russie dans nos capitales, vont continuer aussi à animer ce travail, à se concerter pour pouvoir obtenir des résultats concrets, au bénéfice de nos populations, et dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant avec la Russie.

Sputnik: Les trois pays travaillent pour une autonomie dans le secteur d’armement, le Mali a annoncé la mise en place d’une industrie militaire d’armement, le Burkina se lance dans la production de drones de surveillance, alors vu le fait que la Russie est un partenaire stratégique des trois pays dans le domaine militaire, est-ce que Moscou offre une assistance à cet égard?

Abdoulaye Diop: Nous travaillons déjà avec la Russie sur plusieurs projets, vous savez que ce soit dans le domaine sécuritaire comme dans le domaine de la diplomatie ou sur le plan économique, nos pays souhaitent renforcer nos capacités, développer une autonomie, pour que nous sortions des schémas de dépendance.

Dans ce cadre, nous savons que l’acquisition d’équipements militaires va être un besoin, un besoin de plus en plus croissant, et que nos pays ne vont pas rester dans une dynamique d’aller juste continuer à importer des équipements militaires.

Donc il est important qu’avec le partenaire russe qui n’est pas d’ailleurs opposé à ça, le transfert de technologie, le renforcement de nos capacités de transformation, que nous envisageons ensemble, comme vous l’avez dit, au Mali, le Président Goïta à l’ambition de développer une industrie militaire dans notre pays. Au niveau de l’espace AES aussi, il y a une volonté de mettre en place aussi des capacités de transformation. Nous pensons que ceci va dans la bonne direction, d’essayer de faire en sorte qu’avec le partenaire russe qui a une technologie, une expérience avérée, que, en conjonction avec les entreprises et l’État russe, que nous puissions aussi créer des capacités militaires, une industrie militaire dans l’espace AES, qui va diminuer notre dépendance par rapport aux importations d’équipements militaires, mais qui va aussi en même temps créer des emplois pour nos pays, et renforcer notre vision d’aller vers une industrialisation de nos pays, et la transformation structurelle de nos économies.

Sputnik: En février dernier, les experts de l’AES ont discuté d’une politique commune en matière de visa, quand pourrait-elle être mise en œuvre, et aussi je voulais demander si le passeport AES est accepté par la Russie ou pas?

Abdoulaye Diop: Toutes ces questions rentrent dans ce que nous appelons notre volonté de renforcer la libre circulation de nos citoyens dans notre espace. Nous réfléchissons également à comment nous pouvons faciliter la circulation aussi des visiteurs, des touristes et des partenaires dans notre espace.

La question des visas est une initiative de nos chefs d’État, nos experts ont analysé la question, ont fait des propositions pour pouvoir développer ce concept. Aujourd’hui la question est sur la table de nos ministres, qui travaillent pour pouvoir matérialiser cette volonté. C’est un projet qui est en cours.

En ce qui concerne le passeport AES, il n’y a pas que le passeport, il y a le passeport, il y a aussi la carte d’identité biométrique AES qui doit permettre à nos citoyens de circuler dans cet environnement sécuritaire assez complexe, pour pouvoir renforcer les moyens biométriques de contrôle.

Le passeport lui-même a été adopté en janvier par nos trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, pour pouvoir faciliter la circulation de nos concitoyens. Naturellement ce passeport, sur le plan technique, contient des normes et des spécifications techniques qui vont même au-delà de ce qui est normalement demandé par l’OACI, l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Et nos pays ont la volonté de pouvoir mettre à disposition de nos concitoyens un document sécurisé et fiable de ce point de vue, il n’y a pas de problème. Quand le passeport a été émis, il a aussi obéi aux différentes procédures de notification. D’abord, à l’OACI qui est l’Organisation de l’aviation civile internationale qui est basée au Canada. Une notification lui a été faite avec la transmission des différentes spécifications techniques, et aussi la transmission des spécimens physiques de ce passeport d’abord pour le passeport ordinaire. Ensuite cette même notification a été faite à tous les États concernés pour qu’ils prennent note de cela. Quelques jours plus tard nous avons fait d’abord pour le passeport ordinaire et ensuite nous avons émis un passeport diplomatique et un passeport de service qui ont suivi le même cheminement de communication des spécifications techniques, mais aussi des transmissions des spécimens physiques à l’OACI et à tous les États concernés.

Naturellement, les États ont différentes procédures pour pouvoir traiter ces passeports et les insérer dans leur système. Certains sont à des stades avancés, d’autres ont leur propre système. A ce jour nous n’avons enregistré aucun rejet par aucun pays de ce passeport.Il ne peut en être puisque tous les États doivent juste obéir à un certain nombre de spécifications techniques qui sont observées. Mais le délai de traitement peut varier d’un pays à l’autre. La base que vous avez suivi sur le système international par rapport à la reconnaissance ou pas du passeport AES n’a pas lieu d’être. Beaucoup de pays progressivement acceptent l’utilisation de ce passeport. Nous sommes certains que progressivement dans les jours qui viennent ce passeport va pouvoir être utilisé par nos concitoyens pour leurs déplacements à travers le monde. Mais je vous assure que ce passeport répond aux normes les plus élevées de sécurité et de fiabilité.

Sputnik: Récemment les trois pays ont introduit un droit de douane de 0,5% sur les marchandises importées des pays tiers pour utiliser les ressources générées à financer le fonctionnement des organes de l’AES. Comment et par qui ces ressources seront-elles gérées?

Abdoulaye Diop: La question de ce qu’on appelle le prélèvement confédéral n’est pas une question nouvelle en tant que telle. Peut-être pour la Confédération, l’utilisation de 0,5% de taxes sur les importations, le même mécanisme a été utilisé par la CEDEAO, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, pour son financement.

Aujourd’hui que nos pays ne sont plus membres de la CEDEAO, nous avons mis en place un prélèvement confédéral qui permet de prélever les mêmes ressources, mais cette fois-ci dirigées pour pouvoir financer la Confédération des États du Sahel: d’abord son fonctionnement et ensuite le financement de certaines de ses institutions, comme la banque d’investissements, mais également un certain nombre de projets structurants. Ce prélèvement s’inscrit dans la vision de nos chefs d’État de faire en sorte que les structures, les organisations que nous établissons, nous ne les établissons pas pour pouvoir demander aux partenaires extérieurs de les financer, ce qui en définitive les autorise à contrôler nos organisations et de dicter leur agenda.

Il faut compter sur nous-mêmes, il faut que nous arrivions nous-mêmes à dégager prioritairement les ressources nécessaires pour financer nos organisations. Ceci ne veut pas dire que l’AES en tant que structure n’aura pas à travailler, avec certains partenaires par rapport à certains projets, leur financement, mais nous le ferons de manière à ne pas être dépendants de ces financements extérieurs et ne pas surtout permettre que ces financements autorisent d’autres acteurs à prendre le contrôle de nos ordres. Donc la question sera entre nos mains.

C’est vous dire en résumé que la question du prélèvement n’est pas une question nouvelle. C’est juste que le prélèvement, les ressources qui sont générées sont redirigées maintenant vers l’AES.

Sputnik: Et pensez-vous prendre d’autres mesures en termes de politique fiscale dans l’AES?

Abdoulaye Diop: Je ne suis pas nécessairement responsable de ces questions, mais ce que je peux dire c’est que du point de vue du principe, nos pays et nos concitoyens doivent être prêts à assumer aussi des responsabilités financières plus grandes.

Aujourd’hui, le système international lui-même fait face à un certain nombre de défis qui font qu’à cause des guerres, des tensions ou des considérations géopolitiques, les ressources pour le financement du développement ou de l’action humanitaire deviennent de plus en plus rares. Il appartiendra à nos pays de pouvoir identifier des sources innovantes de financement ou de mobiliser davantage de ressources internes dans nos pays pour faire face à ces responsabilités. Donc ça doit être une approche systémique par rapport au financement du développement dans nos pays.

Sputnik: Les pays de l’AES se sont retirés de l’OIF récemment. Est-ce qu’on peut dire qu’il s’agit d’une rupture culturelle avec la France?

Abdoulaye Diop: Une rupture culturelle, c’est trop dire. Entre la France et nos pays, il y a des liens historiques, même si cela a été fait dans des circonstances qui ne nous font pas nécessairement honneur parce que c’est lié à la colonisation ou à un certain nombre de situations historiques que nous ne devons pas nier.

Maintenant, le fait de parler français pour nos pays, c’est un héritage colonial. C’est un héritage colonial, mais l’OIF est une organisation internationale de la francophonie qui a été créée en 1970, c’est une organisation politique entre les pays qui ont le français en partage. Il y a même des pays qui parlent à peine français, qui sont membres de l’OIF.

Nos pays, en décidant de quitter cette organisation, n’ont pas décidé de se couper d’un lien avec les pays qui ont le français en partage, mais de se sortir d’une organisation qui est sous l’influence d’un pays en particulier qui promeut cette langue. Nos pays n’ont pas comme objectif de perpétuer cet héritage colonial.

Deuxièmement, la raison principale qui a motivé le retrait de nos pays, c’est le fait que cette organisation, comme chaque organisation qui a ses principes, nos pays ont été suspendus, c’est vrai, pour cause de rupture de l’ordre constitutionnel. Ce sont dans les textes de l’organisation, nous ne nions pas cet état de fait. Ce que nous dénonçons, c’est le fait que dans l’organisation, on fait une politique de deux poids, deux mesures: face aux mêmes situations, dans les mêmes pays, le traitement est différent en fonction du fait que tel pays ait un rapport apaisé ou tendu avec la France. Je crois que c’est ce qui est inacceptable. Nous ne pouvons pas être dans une organisation, nous ne pouvons pas payer nos cotisations, et que quand il y a des situations, nos trois pays soient traités différemment, je ne souhaite pas que les mesures restrictives soient prises aussi contre tel ou tel pays. Par principe, nous sommes contre les sanctions, mais si cela doit se faire, il faut le faire de façon équilibrée.

Nous ne pouvons pas être dans une organisation et être traités différemment, surtout sur la base de considérations politiques ou géopolitiques, ou parce que ces décisions sont téléguidées par un pays qui a des tensions ou des difficultés avec nous.

Ce sont ces questions que nous avons dénoncées. Naturellement, nos pays, comme je l’ai indiqué hier, parlaient le français avant la création de l’OIF, et certainement vont continuer à parler le français en tant qu’héritage colonial. Pour nos pays, comme le Mali, avec notre nouvelle constitution, le français est une langue de travail, c’est un outil dont nous avons besoin, mais nos langues nationales ont maintenant le statut de langue officielle. Pour nous, ce qui est important et ce qui doit être aujourd’hui un des objectifs recherchés, c’est de pouvoir promouvoir davantage nos langues nationales. Cette année a été décrétée par notre Président Goïta, comme l’année de la culture. C’est aussi l’occasion, on peut mieux véhiculer la culture que dans nos langues nationales. Donc le Burkina, le Mali comme le Niger, nous avons des langues nationales en partage, nous pouvons aussi travailler à valoriser ces langues nationales et à nous situer dans un multilinguisme qui nous permettra de parler anglais, russe, chinois ou d’autres langues sans être là pour pouvoir promouvoir une langue. Nous utilisons une langue parce que c’est un véhicule commercial, parce que nous avons besoin de faire telle ou telle chose. Mais au-delà de ça, ce n’est pas notre responsabilité de faire la promotion d’une langue ou d’un pays.

Sputnik: L’OIF finançait des projets éducatifs en Mali, y compris en langue locale. La Russie aussi possède une grande expérience dans les projets éducatifs. On a aussi des centres spécialisés dans les langues africaines. On a l’Université d’État de Saint-Pétersbourg où les étudiants apprennent le bambara. Pensez-vous qu’en collaboration avec les experts et les linguistes russes, la Russie pourrait aider le Mali à préserver et promouvoir ses langues locales?

Abdoulaye Diop: C’est un objectif que nous saluons, que les experts russes ou que la Russie en tant qu’État décident de venir travailler avec nos pays pour la promotion de nos langues, au côté de la langue russe aussi, c’est un objectif louable. Nous restons ouverts à cela. Encore une fois, la promotion de nos langues nationales est un objectif politique et une priorité élevée au sein de nos pays.

Nous ne sommes pas fermés à l’utilisation de langues de travail, qui pourraient être le russe, le français ou l’anglais, dans notre système parce que nous en avons besoin, mais la priorité pour nous, c’est les langues nationales qui nous permettent de valoriser nos cultures, de valoriser notre identité parce que la vaste majorité de nos concitoyens s’exprime beaucoup plus dans ces langues nationales que dans les langues étrangères.

Sputnik: Il y a une dynamique d’apprentissage de la langue russe au Sahel via les Maisons russes partenaires. Alors, comment voyez-vous cette dynamique? Est-ce que vous saluez que les citoyens de l’AES apprennent le russe aussi?

Abdoulaye Diop: Les relations culturelles avec la Russie ne datent pas d’aujourd’hui, cela date des premières années de nos indépendances: nous avons des milliers de Maliens qui parlent le russe, qui ont fréquenté l’ex-URSS aujourd’hui, la Russie également, donc ils parlent très bien le russe et d’autres langues qui étaient parlées dans cet espace.

Nous encourageons tous les efforts qui vont dans le sens de permettre aussi l’acquisition d’autres langues. Par exemple, le russe, en tant que langue de travail, permettra aussi de favoriser les échanges entre la Russie et nos pays et la compréhension mutuelle.

Nous saluons vraiment et encourageons ces différents efforts, mais ce n’est pas quelque chose de nouveau pour nous. Mais si ça peut aider à la compréhension mutuelle, au renforcement des échanges commerciaux et culturels entre les deux pays, cela ne peut permettre que de faire en sorte que le peuple russe, comme les peuples de l’AES, puissent partager des valeurs communes et travailler pour l’avènement d’une paix mondiale.

Sputnik: Les États-Unis ont arrêté le programme USAID. Est-ce que le Mali est touché par cela? Et si oui, est-ce que vous avez pris des mesures dans ce sens pour limiter les conséquences?

Abdoulaye Diop: Personnellement, je ne suis pas déstabilisé par cette décision. D’ailleurs, le gouvernement du Mali non plus n’est pas déstabilisé.

Le premier enseignement pour nous, c’est que depuis déjà quelques mois, nous étions en discussion avec l’USAID au Mali. Nous avons eu des discussions très difficiles qui sont allées dans un blocage, parce que la façon dont l’aide américaine était dispensée au niveau du Mali ne permettait pas aux Maliens de choisir les priorités, ne permettait pas aux Maliens de choisir les ONG qui sont choisies pour leur exécution, et les ressources en question ne passaient même pas par le budget de l’État. C’est une telle question sur laquelle le Mali a objecté dans le souci d’une appropriation nationale.

Si un partenaire étranger doit exécuter des programmes au Mali, ça doit se faire avec l’État ou en accord avec l’État malien pour pouvoir le faire. La deuxième leçon, c’est que ces pays qui se lèvent du jour au lendemain ou s’ils décident de suspendre leur aide, ça veut dire que l’aide ne venait pas pour nos populations, mais l’aide est un instrument politique ou un instrument de politique étrangère pour atteindre un certain nombre d’objectifs. S’ils estiment qu’ils ne peuvent pas atteindre ces objectifs, ils peuvent changer.

La troisième leçon que nous devons tirer de ça, c’est que nos pays doivent être réalistes. Nous ne pouvons pas bâtir nos plans sur la base des intérêts des autres qui veulent faire ces choses-là ou pas. Ces aides, un jour ou l’autre, ont vocation à se tarir ou ont vocation à diminuer, parce qu’il y a des pays qui se lèvent même, qui demandent, parce qu’on n’a pas voté pour eux dans telle direction, parce qu’il y a telle ou telle raison, ou il y a des changements politiques dans nos pays, ils décident de ne pas le faire.

Donc il faut que nous trouvions les mécanismes nécessaires qui permettent encore une fois de financer nos pays avec nos ressources internes, mais aussi d’identifier des ressources à l’international qui n’obéissent pas nécessairement à ces dictats politiques. Il y a des cadres qui se font aujourd’hui, que ce soit dans le cadre des BRICS ou d’autres, qui nous permettent d’accéder à certains types de ressources qui ne sont pas liées à certaines conditionnalités politiques qui viennent handicaper notre évolution. Donc nos pays en Afrique, nous devons en tirer les leçons.

Aujourd’hui c’est l’USAID, hier c’était la Suède pour le cas du Mali, demain ça sera un autre pays. Donc ce ne sont pas des incidents isolés, ça s’inscrit dans une dynamique. À nous de comprendre que cette aide-là vise des objectifs politiques et sera fonction de conditionnalités politiques qui peuvent ou ne pas être acceptables pour nous.

Sputnik: La Russie et l’Ukraine ont récemment convenu d’un cessez-le-feu limité qui interdit les attaques contre les infrastructures énergétiques et garantit la sécurité de la navigation dans la mer Noire, ce qui ouvre la voie vers la reprise de la circulation des navires avec le blé et les engrais russes. Comment appréciez-vous ces actualités? Quelle est l’importance de la reprise éventuelle des exportations de blé et d’engrais russes vers le Mali et les pays du Sahel?

Abdoulaye Diop: Je dois dire que la paix entre la Russie et l’Ukraine sera bénéfique pour le monde entier, pour la stabilité mais aussi pour l’économie mondiale, l’économie de nos pays, donc c’est quelque chose que nous soutenons. Nous encourageons en tout cas la Russie à poursuivre les efforts qu’elle est en train d’engager pour pouvoir arriver à établir la paix avec son voisin, pour pouvoir aller de l’avant, ce n’est pas facile. Mais d’emblée je dois dire que le Mali marque sa solidarité avec la Russie, comme l’AES marque aussi sa solidarité avec la Russie dans ce combat et nous souhaitons qu’on puisse avancer ensemble pour pouvoir trouver la paix.