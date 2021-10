Après avoir déblayé le terrain pour les séparatistes touareg : Place au retrait de force Barkhane de Kidal

Eh oui ! Comme annoncé, la force française Barkhane a débuté ce mardi, 12 octobre 2021 le retrait de ses troupes à Kidal après plusieurs années de présence à Kidal sans l’armée malienne.

Dans le cadre de la soit disante adaptation du dispositif militaire français dans la bande sahélo- saharienne, décidée unilatéralement en juillet 2021 par le Président de la République française, l’emprise française de Kidal à la MINUSMA a débuté, en étroite coordination avec les Forces armées maliennes. L’emprise se situe au sein du camp de la MINUSMA à Kidal, ville où les Forces armées maliennes disposent, dans un autre camp qui a été rénové par la MINUSMA, d’un bataillon d’infanterie motorisée (le 72e RIM) issu de l’armée reconstituée.

Pour mémoire, selon une note de Barkhane, 1300 militaires de la MINUSMA et plus de 400 soldats maliens sont aujourd’hui déployés à Kidal où ils assurent des missions de protection et de sécurisation. ‘’Un convoi logistique a quitté Kidal ce matin. Un détachement de la Force Barkhane, reste sur place. Il est notamment chargé de conduire les dernières formalités administratives et logistiques avant le transfert définitif de l’emprise dans les prochaines semaines. Il sera en mesure de faciliter des missions de réassurance et d’appui au profit des partenaires, et travaillera donc en étroite coordination avec la MINUSMA et les FAMa. Cette première étape dans l’adaptation du dispositif militaire français dans la BSS se déroule dans de très bonnes conditions de dialogue et de coordination avec nos partenaires de la MINUSMA et des FAMa’’, souligne la note. Combien de fois le drapeau malien a été brulé sous l’œil de ces forces étrangères ? Combien de fois, l’Armée malienne a été cantonnée comme des étrangers dans leur propre territoire ? En tout cas c’est la situation de Kidal 9 ans après l’intervention.

Brehima DIALLO

