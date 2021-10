Cadre stratégique permanent : Une grande escroquerie contre le Mali !

Des véritables paresseux devant l’Eternel, les membres de la Coordination des mouvements armés de l’Azawad (CMA), pour avoir de l’argent facile, sont prêts à toute sorte de manigance, d’escroquerie et de montage grotesque. Dans leur dessein machiavélique, ils ont créé le Cadre stratégique permanent (CSP). Ce machin n’est plus au moins qu’une grande escroquerie sur le dos du Mali.

Venant des membres de la CMA, plus rien n’étonne. Dans leur ambition périlleuse, ils ont porté sur les fonts baptismaux un cadre parallèle au Comité de suivi de l’Accord(CSA) dénommé ‘’le CSP’’. Le Cadre stratégique permanent qui a pour objectif, selon eux, de concrétiser la mise en synergie des efforts en faveur de la mise en œuvre diligente de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale. Il a été créé le 6 mai dernier à Rome, en Italie, par la CMA et un dissident de la Plateforme, en occurrence Fad Ag Mahamadoun, à l’issue d’une rencontre de deux jours tenue sous l’égide de l’Organisation non gouvernementale italienne “Arapacis”, qui intervient dans l’immigration. Si ce n’est pas de l’escroquerie, comment un groupe armé se permet de se substituer à l’Etat malien et signer un contrat pour la mise d’un Accord de paix (sans l’aval des parties signataires) avec une ONG italienne qui intervient dans le cadre de l’immigration.

Pour mettre fin à cette escroquerie de grande échelle sur le dos du Mali, le ministre de la Réconciliation, colonel-major Ismaël Wagué, a invité la communauté internationale à ne plus recevoir les membres dudit cadre. Très mécontents, et comme le ridicule a cessé de tuer au Mali, les membres du CSP ont pondu un communiqué laconique, annonçant leur retrait du cadre de concertation inter-Maliens. Chantage et manipulation! Sinon comment peut-on suspendre sa participation dans une organisation dont on ne fait même pas partie.

Tromperie et manipulation comme mode opération !

Le sport favori des membres du CSP est la manipulation. Le CSP n’est pas une partie prenante à l’Accord pour dire qu’elle suspend sa participation au Cadre inter-malien. Le cadre inter-malien est réglementé par une décision du Ministère de la réconciliation, dans l’esprit du Comité de suivi de l’Accord (CSA). Pour également couper court à la manipulation des membres du CSP, la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Gatia, CMFPR, MAA) a, à travers un communiqué, réitéré à l’opinion nationale et internationale qu’elle n’a pas à ce jour adhéré au CSP. Elle n’est pas membre et ne saurait être engagée par le CSP, dire que le CSP rassemble les mouvements signataires à l’Accord pour la paix et la réconciliation ; cela est une volonté claire d’induire l’opinion en erreur. Et le secrétaire permanent du Mouvement arabe de l’Azawad et non moins chargé de communication de la Plateforme d’indiquer : « Pour toutes initiatives dans le domaine de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, le ministère en charge de la mise en œuvre de l’Accord doit être l’interlocuteur principal avec les mouvements signataires, afin de consolider la confiance si chèrement acquise ». Moulaye Abdallah Haïdara d’inviter « les membres du CSP à la de retenue, au respect vis-à-vis des autorités et à privilégier le dialogue au sein du Cadre inter-malien comme moyen de règlement de toute forme de désaccord si toutefois il y a à peu près deux membres du CSA qui font partie de ce cadre ».

En tout cas, le ministre de la Réconciliation nationale qui demeure le seul et principal régulateur du Comité de suivi de l’Accord entend mettre fin à cette escroquerie nommée ‘’CSP’’ qui n’est qu’une structure créée tout simplement pour faire une gestion autonome de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger sur le terrain. Les textes sont clairs : « En dehors du CSA, il n’existe aucune autre structure de mise en œuvre de l’Accord d’Alger ».

Tientigui

Commentaires via Facebook :