La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) pour la Région de Tombouctou se réorganise afin de structurer l’organisation de la Région de Tombouctou après celle de Kidal pour la prise en charge de la gestion dans tous les volets : administratif, défense,économique et de développement…

Une réunion préparatoire s’est tenue hier. Les Commissions des différents volets sont nommées et un secrétariat général de la CMA pour la Région afin de commencer les travaux au cours des assises fixées du 1erau 3 septembre 2019 à Ber.

La commission a fait sa première rencontre hier à Tombouctou sous la Présidence de Dina Ould Daya.À l’ordre du jour, le lieu de la rencontre, la date et de rencontre et la mise en place des sous-commissions d’organisation.

Ainsi, il a été décidé que le lieu de la rencontre serait Ber et la date du 1erau 03 septembre 2019 fut retenue. Après ces points, les sous- commissions furent mises en place:1) Sous-commission Défense et Sécurité:-1. Housseyne Ould Qhoulam-2. Albakaye Ould Mohamed-3.Tihoussaye Ag Assmaghi-4.Amadou Ag Attaher-5. Md Aly Ag Md Cheikh-6. Boubacar Ag Md Elmoukhtar.

2) Sous-commission Organisation matérielle:-1.Fida Président-2.Mohamed Ould Oumeira-3.Amghar Ag Yehya-4.Anderahim Ag Hamali-5.Sididi Ould Boina-6.Oumar Ould Md Maouloud-7.Mogazz Haidara-8. Yassine Dicko-9. Abdel Malick Ag Ghima.

3) Sous-commission Finance:-1. Boubacar ould hamoidi Président -2.Abdallah Sooqhy3.Abdallah Ould Sidi Mohamed-4. Mohamed Salah-5. Nadbour Ag idwal Infa-6. Mohamed Ould Alwatta-7.Jamal El Oumrani-8. Meyni ould cheybani

4) Secretariat General:-1. Mohamed Ould Mahmoud Président -2. Redwan Ag Md Aly-3.Attaye Ag Mohamed-4. Sid Ahmed Ould Sidi Saloum -5.Md Aly Ag Mattahel.

Il a été décidé de faire la première rencontre de compilation des sous- commissions le 21 aout 2019.En attendant,la commission organisation matérielle, en relation avec les secrétaires généraux et le secrétariat, va faire une évaluation des nombres de participant;faire une conception d’un plan d’organisation assorti de la quantification des besoins en hébergement, transport et prise en charge. Énumérer les difficultés organisationnelles de la CMA.

Pour la commission Défense : évaluer les besoins de sécurisation de la rencontre et de la zone ; identifier les points à discuter sur le plan de la défense et de la sécurité. La commission Finance a fait savoir qu’il ne faudrait que compter sur nos propres moyens. Il sera demandé aux participants de la région de se prendre en charge, les ressources qui feront l’objet de lever des fonds vont concerner la prise en charge des délégations des autres régions et des questions de défense et de sécurité.

Le Secrétariat général va assurer l’administration et le secrétariat de la rencontre. En recommandation forte, il a été demandé la confection des badges pour tous les participants. Nous attendons approximativement 150 participants et la clef de répartition serait communiquée dans les jours à venir. Il a été créé un compte whatsApp pour la fluidité des échanges et partage des documents.

