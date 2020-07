Adame Ba Konaré: «La logique du coup pour coup entre le peuple et le pouvoir est inadmissible…»

L’ex Première dame Adame Ba Konaré n’a pas apprécié la Déclaration du 12 juillet du Comité exécutif de l’Adéma-PASJ. «Choquée», par la position de ses camarades du parti, l’historienne, avec toute la rigueur de sa plume, s’en « désolidarise », accuse et interpelle.

Dans une déclaration en date du 12 juillet, le Comité exécutif de l’Adéma-PASJ présidé par le Pr. Tiémoko Sangaré a déploré les «dégâts matériels et pertes en vies humaines» suite à la manifestation du 10 juillet organisée par le mouvement M5-RFP, responsable, selon le Comité exécutif de l’Adéma-PASJ, des débordements. «J’avoue avoir été choquée par cette déclaration», s’indigne la présidente d’honneur et membre-fondatrice de l’Adéma-PASJ. Et d’ajouter: «Souffrez que je m’en désolidarise car je ne la partage pas.»

«Aucun bien, si précieux fût-il, ne vaut une vie humaine», rappelle l’historienne à ses Camarades membres du Comité exécutif de l’Adéma-PASJ. Qui au passage prennent un peu de cours d’histoire: «Souvenons-nous en, il y a de cela trente ans: c’est parce que le peuple débout s’est battu dans la rue qu’il a pu renverser le régime dictatorial de 23 ans de GMT». Aujourd’hui, indique Adame Ba Konaré, «ce peuple revient encore». «Les mains nues, l’histoire le fait affronter et essuyer des tirs à balles réelles, et il meurt comme en mars 1991», pleure l’ex Première dame du Mali.

Adame Ba Konaré condamne la répression des manifestants. Selon elle, le débordement populaire lors des manifestations n’est pas que malien, il est universel. Les Gilets jaunes l’ont démontré en France, avec des accusations de « casseurs professionnels et des nervis venus en renfort». Pour autant le pouvoir français n’a pas tiré à balles réelles sur les manifestants. «La logique du coup pour coup entre le peuple et le pouvoir est inadmissible, surtout, lorsqu’elle se solde par des pertes en vies humaines», interpelle Adame Ba Konaré.

Le M5, un combat pour le Mali ?

Dans sa lettre ouverte, Adame Ba Konaré rappelle à ses camarades la gravité de l’heure. Le Mali inexistant dans son septentrion et dans son centre, et déchiré dans son corps social aujourd’hui. Pour l’historienne, le combat du M5 – RFP est un combat pour le Mali. «Pleurons ces victimes et autres martyrs qui viennent de tomber sur la route de cette démocratie obtenue à l’arraché, à la défense de laquelle nous sommes tous interpellés, tous appelés à apporter notre écot».

Rappelant ses camarades du CE de l’Adéma à l’ordre, Adame Ba Konaré leur indique qu’il ne les appartient pas d’exhorter le M5-RFP à accepter la main tendue du président Ibrahima Boubacar Kéita. «Vous n’avez aucune légitimité pour cela. Vous pouvez vous réclamer de la majorité présidentielle, mais vous n’êtes pas le parti présidentiel», conclut la présidente d’honneur de l’Adéma-PASJ.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

