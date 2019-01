C’est ce samedi 12 janvier 2019 que Bougouni chef-lieu de la nouvelle région inaugure ses premiers logements sociaux du programme gouvernemental de la tranche 2015 sous la présidence du Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme M Mohamed Moustapha Sidibé. A cette occasion , le Ministre du Pétrole et des Mines et des leaders politiques de la région tel que Mamadou Bakary Sangaré dit Blaise ont fait le déplacement de Bamako pour être témoin de cette journée mémorable dans l’histoire des logement sociaux du Mali.

Au Mali, la possession d’une maison reste une priorité pour la plupart des ménages. Selon une enquête réalisée par « African Population and Health Research Center », les trois besoins les plus importants des populations pauvres en zone urbaine sont l’accès à un travail, l’accès à un habitat décent et l’accès à l’eau potable. Face à cette problématique, le Mali à l’instar des autres pays d’Afrique subsaharienne, a inscrit la promotion de l’habitat social et économique au cœur de ses priorités en matière de lutte contre la pauvreté. C’est dans ce cadre que les plus Hautes Autorités du pays ont décidé d’engager la réalisation d’un programme de logement sociaux durant le quinquennat 2013-2018 dont la première pierre de 20 000 logements a été posée par le Premier Ministre en juillet 2015. C’est ainsi la commune urbaine de Bougouni s’inscrive dans ce programme avec 15 logements sociaux.

Ils sont composés exclusivement de type F3 Tôle ; bâtis sur site viabilisé d’une superficie de 2 hectares et 26 ares et 86 centiares. Chaque logement est bâti sur une surface de 72 m2 environs et comprend un salon, deux chambres, une salle de toilette, un débarras, un hall et deux terrasses couvertes. Le coût total de l’opération est, en hors taxes, de 486 786 640 francs CFA, entièrement financé sur le budget national. Aussi, le logement est-il cédé au bénéficiaire au prix de 8 000 000 francs CFA par unité, soit au total 120 000 000 francs CFA .

Il faut rappeler pour l’attribution desdits logements, il a été constitué une Commission d’Attribution Indépendante composée des représentants de différents départements, des Services techniques de l’Administration et de la Société Civile. Le remboursement s’étale sur une période de 25 ans sans intérêt avec des mensualités de 32 127 FCFA. Ces mensualités comprennent, en plus des frais de 2000 Fcfa et la garantie contre les risques de décès de 4000FCFA par mois.

Des autorités coutumières en passant par les autorités locales se réjouirent de voir leur cité abrité les logements sociaux pour la première fois. Ils ont rendu des hommages au Chef d’Etat Ibrahim Boubacar Keita qui est passé de la parole à l’acte par sa ferme volonté et sa détermination à octroyer à leur cité des logements décent et de qualité et à moindre coût.

Pour le porte-parole des bénéficiaires des 15 logements sociaux de Bougouni, se disent très comblé de joies d’afin avoir leur propre logement grâce au Chef de l’Etat. Ils ont pris solennellement l’assurance de s’acquitter mensuellement des frais de leurs logements auprès de l’Office Malien de l’Habitat (OMH).

Dans son adresse, le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme M Mohamed Moustapha Sidibé dira que c’est un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole à cette cérémonie de remise des clés des 15 logements sociaux aux bénéficiaires de Bougouni, du programme gouvernemental de la tranche 2015. « Aussi, je voudrais adresser mes sincères remerciements aux autorités politiques et administratives pour le travail dans la réussite de cet évènement. En plus de marquer une étape très importante pour les bénéficiaires de ces logements sociaux, la manifestation qui nous réunie, ce matin, témoigne d’une grande portée économique et sociale pour tout le peuple malien. De plus elle consacre l’expression manifeste de l’intérêt que le Gouvernement du Mali accorde à la condition de vie de chaque malienne et de chaque malien… Par ailleurs, j’invite les heureux bénéficiaires à veiller au remboursement correct des mensualités et l’entretien de leur nouvelle demeure. Enfin j’ose espérer que l’accompagnement des autorités communales de Bougouni ne fera pas de défaut pour l’intégrer la présente cité dans leur gestion et nous appuyer dans nos actions d’assainissement. » Martèle t’il M le Ministre.

