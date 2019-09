Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement Social, Hama Ould Sidi Mohamed ARBI, a procédé à l’inauguration et à la remise des clés des 50 logements sociaux de Kangaba ce samedi 7 septembre. Une cérémonie bien accueillie et bien saluée par la population de Kangaba.

Le jour du samedi 7 septembre était spécial, un jour de joie à Kangaba. En effet, c’est à cette date que les 50 logements sociaux, tant attendus selon le Maire de la localité, ont été inaugurés. Et les heureux bénéficiaires (39 hommes et 15 femmes) ont reçu les clés de leurs maisons des mains du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Logements Sociaux, Hama Ould Sidi Mohamed ARBI. Pour l’occasion, les jeunes, les femmes, les hommes, les autorités locales administratives, coutumières et religieuses se sont mobilisés à l’espace public du site des logements sociaux sous les tentes de l’entreprise SOPROMAC SA.

Selon le Ministre Hama Ould Sidi Mohamed ARBI, les 50 logements sociaux de Kangaba sont exclusivement composés de type F3 Tôle et bâtis sur un site viabilisé et morcelé en parcelles de 300 m². Il rapporte que l’opération totalement prise en charge par le budget national a coûté 1.401.427.908 francs CFA hors taxes.

Cependant, la rétrocession aux bénéficiaires est de 8.000.000 l’unité soit 32.167 FCFA/mois sur une période de 25 ans sans intérêt. Pour arriver à ce prix unitaire, l’Etat a dû consentir une subvention de 20.000.000. Ce qui lui a coûté 1.001.427.908 francs CFA

A noter que les mensualités ci-dessus indiquées comprennent, en plus des frais bancaires de 2.000 FCFA, la garantie en cas de décès qui est de 4.000 FCFA par mois.

Par ailleurs, dans son allocution, le Ministre a invité les bénéficiaires à veiller au remboursement correct des mensualités, à la salubrité et à l’hygiène des lieux. A cet égard, Seydou Cissé, l’un des bénéficiaires, a rassuré le Ministre tout en exprimant sa joie. A ses dires, dès la publication de la liste, les bénéficiaires ont organisé une rencontre à l’issue de laquelle il a été convenu de créer une association qui veillera au remboursement correct et à l’assainissement des logements.

Pour sa part, ZiéSinayoko, Maire de la Commune Rurale de Minidian (commune qui abrite le site), a remercié M. le Ministre au nom de toute la population de sa commune. Toutefois, il a souligné à ce dernier que Gassana, village contigu au site des logements sociaux, souhaite bénéficier de l’eau et l’électricité de ces logements.

A titre indicatif, sous le magistère du Président IBK, 12.566 logements ont été mis en chantier pour un montant de plus de 200 milliards de francs CFA. D’après le Ministre, cela a créé plus de 100.000 emplois à travers tout le pays.

Yacouba TRAORE

Envoyé spécial

Commentaires via Facebook :