L’Agence de Développement régionale de Bamako (ADR – Bamako) a tenu, ce jeudi 27 février, sa 7e session du Conseil d’Administration. C’était à la Mairie du district de Bamako, sous la présidence de Yaya Waïgalo, Vice-président du Conseil d’Administration de l’ADR Bamako.

-Maliweb.net- 395 145 000 FCFA. C’est le budget 2020 de l’Agence de Développement régionale de Bamako. Un montant en hausse de 27,79% par rapport à l’année dernière. Pourtant, l’exécution correction de ce budget inquiète leVice-président du Conseil d’Administration. La raison ? En plus de la Mairie du district, seules les mairies de la Commune I, IV et V paient leur contribution annuelle au fonctionnement de l’agence. Un acte «sincèrement félicité» par Yaya Waïgalo qui a invité les autres communes à «se mettre à jour pour éponger les arriérés».

L’ADR, a assuré Mahamoudouwadidié, son Directeur général, est un outil technique mis à la disposition des Collectivités territoriales. L’agence démarche les partenaires notamment du secteur privé pour aider les collectivités dans leur élan de développement. Ainsi, en 2019, l’ADR a mis en place un outil d’information efficace. Il s’agit d’une plateforme web qui permet à n’importe quel maire de savoir le nombre d’écoles, de classes et le nombre d’enseignants disponible dans sa commune. Il en est de même pour le secteur de la santé.

Pour 2020, l’ADR Bamako annonce le démarrage des projets « I fiscalité et I Gouvernance » via le réseau ASToN (African City Smart towns Network), un réseau de 12 villes africaines. Cela permettra, indique-t-on, d’améliorer la mobilisation des ressources financières des collectivités. Ainsi, 230 millions FCFA seront mobilisés pour financier le «Plan Climat», dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Mairie du district et la mise en œuvre exécutée par l’ADR et Expertise France.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

