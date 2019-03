Le chef de file de l’opposition malienne, l’honorable Soumaila Cissé, accompagné d’une forte délégation de son parti, a été reçu le vendredi dernier au siège du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) par ses responsables. Occasion pour le parti de la poignée de main de mettre à la disposition du CSDM ses propositions en faveur de la diaspora malienne.

Au sortir de la salle après près d’une heure d’échanges, les deux 1ers responsables des deux parties, Mohamed Cherif Haidara et l’honorable Soumaila Cissé se sont prononcés face à la presse.

À l’entame de ses propos, le président du CSDM, Mohamed Cherif Haidara, a expliqué l’objectif de la rencontre entre l’URD et son organisation. « Soumaila Cissé a bien voulu échanger avec le CSDM pour comprendre nos préoccupations, nos soucis, et partager avec nous ce qu’il nous propose », a-t-il laissé entendre. Aussi, a-il profité de cette rencontre pour rendre un vibrant hommage au président de l’URD pour son combat en faveur de la paix, de la cohésion et d’un Mali émergent. « Il tient à une stabilité, à une sécurité, à une cohésion sociale, à un Mali uni, indivisible et émergent ». Il fait louange à « Soumi Champion ».

Quant au président de l’URD, il a commencé par féliciter cette organisation pour son combat pour ce pays. Sans démagogie, il affirme que le CSDM est une organisation sérieuse, de vertu et une organisation jeune qui a su grandir très vite. « Nous sommes là aujourd’hui pour marquer notre disponibilité, faire en sorte que vous soyez encore plus présents, mais vous féliciter aussi d’une action que vous avez faite et que vous êtes en train de faire, la formation des jeunes », a-t-il dit aux responsables du CSDM. Pour le président du parti de la poignée de main, la diaspora occupe une place de choix au Mali. « Qu’on l’accepte ou pas, elle (la diaspora) fait vivre beaucoup de familles. Elle apporte énormément à notre économie et fait partie des couches qui soudent notre nation », rend-il hommage à ces millions de Maliens de la diaspora.

Par ailleurs, le chef de file de l’opposition a tenu à préciser que leur rencontre avec le CSDM n’entre pas dans le cadre de la recherche de militants. « Nous sommes venus ici en citoyens », a-t-il précisé.

Les propositions de l’URD pour la diaspora

Le principal parti de l’Opposition n’est pas allé à la rencontre du CSDM les mains vides. Il s’est rendu avec tout un tas de propositions en faveur des Maliens de la diaspora. « Nous avons beaucoup réfléchi, nous avons pensé que la diaspora n’est pas suffisamment représentée dans nos institutions », explique le député de Niafunké. Dans beaucoup d’institutions, l’URD a, dans son document, réservé des places pour les Maliens de l’extérieur. «Nous avons proposé qu’il y’ait 15 députés de la diaspora, nous avons proposé que dans chacune des régions que nous avons prises, qu’il y ait deux conseillers nationaux ou deux sénateurs selon le terme qui sera retenu, donc 10 personnes en tout. Nous avons proposé aussi 5 personnes des Maliens de l’extérieur dans le conseil économique et social, culturel et environnemental », a dévoilé l’honorable Cissé devant les responsables du CSDM. Toutes ces propositions sont dans un document que le chef de file de l’Opposition a mis à la disposition de l’organisation dirigée par Mohamed Cherif Haidara. « Ces documents existent, ils sont partout. Nous allons nous battre pour que votre place soit reconnue dans notre pays », a rassuré Soumaila Cissé le CSDM avant d’ajouter : « L’URD, l’opposition de façon générale, est engagée auprès de la diaspora ».

Avant de terminer, l’ancien patron de l’UEMOA a précisé que son parti et le CSDM travaillent sur la vérité. « Ce que je leur demande et ce qu’ils me demandent, c’est qu’on dise la vérité pour qu’il n’y’ait pas de complaisance. Ce pays doit se construire dans la vérité », a-t-il laissé entendre.

Boureima Guindo

