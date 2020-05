Situation de nos compatriotes bloqués à l’extérieur suite à la fermeture des frontières : Déjà 978 Maliens rapatriés

Un vol en provenance des Etats-Unis avec 173 personnes attendu ce week-end

Suite à la pandémie à coronavirus la plupart des Etats au monde ont fermé leurs frontières piégeant des milliers de voyageurs, cependant, les autorités maliennes à travers le ministère des Maliens de l’extérieur et d’autres départements sur instruction du président de la République sont à pieds d’œuvre pour leur retour en famille. Pour ce faire près d’un millier de nos compatriotes sont retournés au bercail grâce au concours du gouvernement malien.

Ainsi, selon nos informations depuis la fermeture des frontières, ce sont 978 de nos compatriotes qui ont été rapatriés et la plupart par le gouvernement à travers le ministère des Maliens de l’extérieur qui a affrété des avions pour la cause. Il faut rappeler que les 978 personnes rapatriées viennent surtout de la France, des Emirats Arabes Unis (qui ont assuré le transport), de la Tunisie, du Maroc, d’Ethiopie, de la Côte d’Ivoire (dont le transport a été assuré par le gouvernement malien). Aussi, 173 de nos compatriotes se trouvant aux Etats Unis vont regagner leur patrie, grâce à l’Etat malien qui va affréter un aéronef pour la bonne cause. “Si tout se passe bien, ces Maliens des Etats Unis seront là au plus tard le 30 mai à savoir après demain. Chacun des voyageurs contribuera pour 1000 euros, le reste du montant et le séjour de confinement dans les hôtels seront pris en charge par le ministère des Maliens de l’extérieur dans le cadre de la solidarité Covid19”, nous a confié un cadre de ce département qui a rassuré au passage que sur instruction du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, aucun Malien de l’extérieur ne sera oublié par la mère patrie. Même s’il reconnait que l’ouverture des frontières pour ce genre d’opérations de rapatriement se gère à un haut niveau, souvent entre les présidents des Etats concernés.

S’agissant de nos compatriotes bloqués à l’étranger, une autre source au sein du département des Maliens de l’extérieur révèle que 150 personnes se trouvent au Ghana, 440 en Algérie, une centaine en Chine, plus précisément à Gouanzou. S’y ajoutent ceux des Etats Unis d’Amérique. “Nous sommes à pied d’œuvre pour que tous ceux-ci puissent retourner dans la mesure du possible dans un bref délai”, a ajouté notre interlocuteur.

Il faut préciser que cette opération de rapatriement, en plus du ministère des Maliens de l’extérieur, est aussi pilotée par le ministère des Affaires étrangères et la Primature, à travers une cellule créée à cet effet.

Détails extrêmement importants : toutes les 978 les personnes rapatriées ont été confinées dans des hôtels de la place, conformément aux mesures sanitaires et les 173 personnes qui viendront des Etats unis ne vont pas aussi échapper à ces mesures. Et le séjour de ces personnes est pris en charge par le ministère des Maliens de l’extérieur.

K. THERA

Commentaires via Facebook :