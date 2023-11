Bercy : Sidiki Diabaté rehausse l’image de la culture malienne !

L’Accor Arena Paris (ex Bercy) a vibré au rythme envoûtant de la musique malienne lors d’une soirée magique. Sidiki Diabaté, le prince de la Kora, a illuminé la scène avec un concert mémorable dans la soirée du vendredi 17 novembre dernier. Entouré de ses frères et sœurs d’artistes maliens et d’illustres figures de la musique africaine, l’artiste a offert une performance exceptionnelle qui restera gravée dans les annales de la culture africaine. Un pari gagné pour l’artiste.

Dès les premières notes de sa Kora, Sidiki Diabaté a transporté le public dans un voyage musical captivant. Sa maitrise enviable de l’instrument et sa voix envoûtante ont créé une atmosphère unique, où traditions ancestrales et innovations modernes se sont harmonieusement entrelacées. La salle à guichet fermé une semaine en avance, s’est laissée hypnotiser dans une aventure musicale extraordinaire.

Une réunion de légendes :

Aux côtés de Sidiki Diabaté, se sont également produits des grands noms de la musique malienne. A l’instar de Faty Niamé Kouyaté, qui a captivé le public avec sa voix puissante et son charisme scénique. Mariam Bah Lagaré, la coqueluche des réseaux sociaux maliens, par sa prestation a transmis des émotions profondes à travers ses chansons, touchant les cœurs des spectateurs. Idem pour l’artiste guinéen Azaya et son épouse Djélikaba Bintou qui ont marqué de toutes leurs empreintes leur passage sur la scène de la majestueuse salle de Bercy. La cantatrice Babani Koné, une icône de la musique traditionnelle malienne, a offert, elle aussi, une composition remarquable, justifiant son statut de pionnière et référente pour la nouvelle génération d’artistes.

L’unité et le talent réunis dans une même sauce !

La présence des frères de Sidiki Diabaté et de son meilleur ami IBA One a renforcé l’aspect familial et amical de cette soirée magique à Bercy. La qualité de leur prestation en guise de soutien indéfectible témoigne de l’amour et de la solidarité envers le patron de ‘’D.Music’’. Ensemble, ils ont montré au grand public la force de l’union et ont offert une performance complémentaire imprégnée d’une connexion artistique profonde.

En outre, il convient de noter que, ce concert restera gravé dans les annales de la musique malienne avec un sold out depuis une semaine avant l’évènement. Entouré de ses frères, de son meilleur ami IBA One, ainsi que des légendes de la musique malienne et africaine, l’artiste a livré une prestation qui a tenu le public en haleine. Ainsi, cette soirée qui avait un trait magique, en plus du show, a donné le témoignage le plus parfait de l’unité, de la passion et du talent qui caractérisent la scène musicale malienne. Sidiki Diabaté, en tant que prince de la Kora, a une fois de plus prouvé son statut incontesté de nouvel ambassadeur de la musique malienne sur la scène internationale. Il n’a pas fait de fausse note et a fait preuve d’une performance captivante, traduisant aux mélomanes et médias internationaux la richesse et le rayonnement de la musique malienne en cette période charnière de la vie de notre nation.

Par Aïchata Tindé (stagiaire)

