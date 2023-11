Mali : Bamako accueille le festival chant des Linguère du 29 novembre au 04 décembre

Le festival chant des vertueuses (Linguère), organisé par l’artiste internationale sénégalaise Coumba Gawlo, se tiendra du 29 novembre au 04 décembre à Bamako. C’est dans ce cadre que la Diva à la voix d’or a rencontré la présidente du mouvement An Bi Ko, Fatoumata Niane, le jeudi 09 novembre, à son domicile. Les échanges ont porté essentiellement sur la culture de nos deux pays.

Organisé par l’artiste internationale sénégalaise Coumba Gawlo, le festival Chant des vertueuses (Linguère) se tiendra du 29 novembre au 04 décembre à Bamako. Pendant six jours, la ville des trois caïmans sera la capitale de la culture africaine. Placé sous le signe de l’apport des femmes à la Paix, à la Réconciliation à la Cohésion Sociale et à la Solidarité Africaine, le festival Chant des Linguère est un festival entièrement dédié aux femmes et animé par les femmes. En somme, un festival fait par les femmes et pour les femmes.

C’est dans ce cadre que la Diva à la voix d’or a rencontré la présidente du mouvement An Bi Ko, Fatoumata Batouly, qui ne peut rester en marge de cette belle initiative, fortement pressentie pour être marraine de l’événement. Résolument engagée au côté des acteurs culturels pour le rayonnement de l’art et de la culture, la philanthrope s’est réjouie de partager ce moment empreint de cordialité. Un plaisir partagé par Coumba Gawlo Seck qui se dit très honorée de rencontrer Fatoumata Batouly Niane. Les deux personnalités ont échangé essentiellement sur la culture de nos deux pays.

Rendez-vous international des grandes voix féminines d’Afrique, le festival chant des Linguère réunit les femmes pour la défense de leur droit. Le festival, qui se tient pour la première fois dans notre pays, aura un programme entièrement dédié aux femmes. Au menu, un concert, des ateliers, des conférences-débats et des formations à l’endroit des femmes, un dîner Gala, et beaucoup d’autres surprises. Le but est de sensibiliser les femmes sur les sujets qui les interpellent directement.

Le festival chant des Linguère va mettre le Mali sur la rampe de l’actualité pas que sécuritaire. Le choix de le tenir à Bamako démontre la capacité de notre pays à accueillir les grands évènements.

