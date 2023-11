Mali : Sidiki Diabaté tout feu tout flamme à Bercy

C’est désormais un pari réussi pour l’artiste Sidiki Diabaté pour avoir fait le plein de l’Accor Arena (Bercy) lors d’un concert explosif à Paris.

Une première pour un artiste malien et un exploit de plus pour l’artiste qui inscrit son nom dans la liste des légendes. « Pour mon cher pays le Mali et pour l’Afrique, l’histoire à été écrite de la plus belle des manières dans l’une des plus grandes salles de concert d’Europe l’Accor Arena de Paris. C’est ensemble que nous l’avons fait et c’est ensemble que nous relèverons des défis encore plus grands pour le Mali et pour l’Afrique», a posté l’artiste sur sa page Facebook juste avant le concert.

Après la mythique salle du zénith Paris la Villette en septembre 2022, le prince de la Kora vient de monter en grade en investissant la salle polyvalente de « Bercy ». Le prince de la Kora était au sommet de sa forme ce vendredi 17 novembre 2023 à Bercy où il a offert un grand show à ses fans. La salle de plus de 20.000 places refusait du monde. En atteste les images sur les réseaux sociaux et le « sold out », (guichet fermé). La preuve, quelques heures avant le concert inédit, la billetterie affichait déjà « sold out ».

Sûr de son coup, il l’avait annoncé plutôt dans des postes sur ses réseaux sociaux : « l’histoire retiendra cette date du 17 novembre 2023. Dans quelques heures, une autre page de l’histoire de la musique malienne et africaine en général va s’écrire à l’Accor Arena ex Bercy. J’ai hâte et vous? Tout est enfin prêt pour vous donner le meilleur concert de cette fin d’année. Merci à tous ».

Une soirée qui a été riche en surprises par la présence de différents styles musicaux avec la montée sur scène des artistes du pays comme Babani Koné, Mariam Bah, Safi Diabaté et Iba One. D’autres grosses pointures étaient là : Black’M, Djely Kaba Bintou et Grand P. Les commentairesnt un concert époustouflant qui fera parler du jeune artiste pendant un long moment.

Au lendemain du show, il n’en fallait pas plus que de nombreux internautes félicitent l’artiste pour sa prouesse. « L’histoire retenue qu’un 17 novembre 2023, Sidiki Diabaté est entré dans l’histoire en devenant le premier jeune artiste malien à avoir fait le plein de Bercy Arena.

Tamba CAMARA

