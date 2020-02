Youssou N’Dour à Bamako pour un concert, refuse que le Mali soit isolé, il signifie son soutien au peuple malien et invite la jeunesse au dialogue pour la paix et la réconciliation. En effet le roi du mbalax Youssou N’Dour sera en concert le 21 février prochain au stade Modibo Kéïta qui sera précédé d’une soirée gala .

Le mardi 18 février, il a profité de sa présence au Mali pour se soumettre à une séance dédicace avec ses fans à l’hôtel Sheraton. Se réjouissant de sa présence au Mali, Youssou N’Dour a réaffirmé son soutien au peuple frère malien et invité la jeunesse au dialogue pour le retour de la paix. Une grande star, humble et chaleureux Youssou N’Dour, homme politique, patron du groupe de presse Futurs Médias au Sénégal, est solidaire avec le Mali qui vit des moments difficiles. Selon le chanteur le Mali est un grand pays d’inspiration musicale. Malien dans l’âme Youssou N’Dour sera avec ses fans le vendredi prochain au stade, il sera accompagné de IBA One et d’autres artistes. Les tickets sont vendus à 2000F/5000F / 15000F CFA.

Orange Mali est le sponsor officiel de l’évènement qui s’annonce grandiose à l’image du roi du mbalax.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :