Assimi Goïta dans son adresse à la nation : « Nous allons traquer ces groupes armés de jour comme de nuit… »

Dans son adresse à la nation, à la veille des festivités du 64ème anniversaire de la fête d’indépendance du Mali, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a martelé qu’ils vont traquer ces groupes armés de jour comme de nuit jusqu’à ce que le pays soit totalement débarrassé de cette menace. C’était au Génie militaire de Bamako.

Loin de saper le moral des FAMa, les dernières attaques terroristes que le Mali a subies ont consolidé les esprits et les cœurs. Aussi, le soutien des populations pour les Forces de défense et de sécurité n’a pas fait défaut pour envoyer les forces du mal au repos éternel. C’est dire que les terroristes n’avaient pas compté avec la détermination des militaires maliens. Ainsi, le Chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta, dans son adresse à la nation, a rassuré les Maliens de l’engagement des FAMa contre les groupes terroristes sur toute l’étendue du territoire national.

Le président Goïta a réaffirmé la volonté du Mali de préserver sa souveraineté face aux multiples défis actuels. Il n’a pas manqué de saluer l’engagement des populations maliennes, qui, dit-il, malgré les difficultés, continuent de soutenir activement les FAMa dans leur mission de protection du territoire.

Le président de la transition a encouragé l’union sacrée autour des Forces de défense et de sécurité, en soulignant que cette lutte ne pourra être remportée sans l’appui constant des populations et des partenaires. « Nous sommes ouverts à tous nos partenaires dans un esprit de gagnant-gagnant et de respect mutuel », a-t-il laissé entendre.

Il a salué la résilience des populations. « Nous célébrons aujourd’hui les 64 ans de l’indépendance de notre pays sous le signe de la grande résilience et de la reconquête de notre souveraineté », a-t-il dit. Et d’ajouter qu’ils vont traquer ces groupes armés de jour comme de nuit jusqu’à ce que le pays soit totalement débarrassé de cette menace.

Auparavant, la parade aérienne de l’Armée de l’air, suivie du défilé des Forces de défense et de sécurité, a eu lieu. Les élèves du Prytanée militaire ont ouvert le cortège, suivis des éléments de l’Administration pénitentiaire, des Eaux et Forêts, des Douanes, de la Protection civile, de la Police, de la Gendarmerie et de la Garde nationale.

Les troupes du Génie militaire, de l’Armée de l’air, de l’Armée de terre et du Bataillon des sports ont également défilé. Le défilé de la troupe motorisée de la Gendarmerie nationale et le saut des éléments du 33e Régiment des parachutistes ont clôturé l’événement.

A noter que la cérémonie s’est déroulée en présence des membres du gouvernement du Mali.

Vivement le 65ème anniversaire !

Bazoumana KANE

