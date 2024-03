Le Centre International des Conférences de Bamako, CICB, a servi de cadre pour la tenue de l’atelier de validation des Termes De Référence du Dialogue Inter maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale. Durant quatre jours plus de 300 délégués venus de toutes les 19 régions administratives, des communes du District de Bamako, et de la diaspora, ont planché sur ce qu’il convient d’appeler le plat servant de base pour un dialogue constructif permettant au Mali de sortir de la crise, à savoir les Termes De Référence. La cérémonie d’ouverture comme celle de la clôture, présidées par le Premier ministre Choguel K Maiga, ont également enregistré la présence du Ministre d’Etat ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du Gouvernement, le Ministre de la Réconciliation Nationale, le Ministre secrétaire général de la présidence, Mme le Maire de la Commune III, des diplomates accrédités auprès du Mali, des gouverneurs des régions ainsi qu’un parterre d’hommes et des femmes de Médias. Après la cordiale bienvenue de Mme le Maire, le Président du Comité de pilotage, l’ancien Premier Ministre Ousmane Issoufi Maiga a placé l’événement dans son contexte réel celui de confronter les idées afin d’aboutir à des termes de référence pouvant servir de base pour le dialogue inter maliens. Il a remercié le Président de la transition qui a porté son choix sur sa modeste personne. Conscient de la délicatesse de la mission à lui confier par le Président de la transition, Ousmane Issoufi Maiga se dit disposer à la mener avec des hommes et des femmes qui composent le comité de pilotage. Il a fait un bref rappel historique en rappelant les différents foras et dialogues qui ont eu lieu au Mali. Pour l’ancien PM ce dialogue initié par le Président de la transition ne serait ni un dialogue de plus encore moins un dialogue de trop, c’est pourquoi il tend la main au nom du Président de la transition à toutes les filles et à tous les fils pour qu’au-delà des divergences, ce dialogue puisse être le viatique permettant de trouver des solutions définitives aux problèmes de sécurité de paix et de réconciliation. Annonçant le plan de l’atelier qui s’est articulé autour des cinq grandes thématiques, à savoir la paix la réconciliation et la cohésion sociale, les questions politiques et institutionnelles, l’économie et le développement, les aspects sécuritaires, la géopolitique, la diplomatie et l’environnement.

A la suite du Président du Comité de pilotage, le PM Choguel K Maiga, dans son discours d’ouverture dit n’avoir pas douté de la réussite du dialogue du fait du choix que le Président de la transition a bien voulu porter sur Ousmane Issoufi Maiga, un homme de rigueur et de conviction. Pour le PM Choguel K Maiga, ce dialogue inter maliens doit être de l’aubaine pour tous les maliens qui veulent se joindre aux autorités. Le train a déjà démarré et malheur à ceux qui resteront au quai, a-t-il martelé. Selon Choguel il ne doit pas y avoir de sujets tabous et qu’en dehors des principes de la forme républicaine et laïque de l’Etat, de l’intégrité du territoire et de l’unicité de la République, qui ne sont pas négociables, tous les autres sujets pourraient être discutés.

S’agissant de la cérémonie de clôture, elle a permis au rapporteur de livrer les conclusions des travaux des différentes commissions de travail. M Sow a synthétisé les propositions des différents groupes qui ont pris en compte les différentes préoccupations. Il a parlé du cadre général du dialogue dont l’objectif final recherché serait de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion nationale et de la réconciliation. Selon le rapporteur Sow, les débats ont été par moment houleux, mais les délégués étaient animés d’une même volonté celle de proposer des bons Termes de référence pour un véritable dialogue inter maliens.

Le Président du Comité de pilotage l’ancien PM Ousmane I Maiga se dit combler, car de par la qualité des débats et surtout des hommes et des femmes présents à cet atelier de validation de Termes de Référence, il pense qu’il y a bon espoir que le dialogue soit un franc succès. Le Premier ministre Choguel K Maiga n’a pas manqué de rappeler que les autorités de la transition resteront à la disposition des membres du dialogue inter maliens, comme en témoigne d’ailleurs l’accompagnement dont les services de la Présidence comme le très rigoureux DAF le Colonel Tounkara, les ministères sectoriels impliqués. Il a clos les travaux avec une note d’espoir celle d’un dialogue 100 pour 100 inter-maliens qui sera la thérapie à tous les maux qui gangrènent le Mali.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :