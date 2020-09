Cinq choses à savoir sur Moctar Ouane, le Premier ministre de la Transition

Désigné le dimanche 27 septembre, Premier ministre de la transition, Moctar Ouane est un homme du sérail. Diplomate, apolitique, grande finesse d’analyse, cinq choses à retenir sur celui qui a 18 mois pour organiser les élections générales.

Le Premier ministre de la transition est un diplomate de carrière

Le nouveau locataire de la Primature est diplomate formé au Sénégal et en France. Moctar Ouane a travaillé tour à tour au secrétariat général du gouvernement, au secrétariat général de la Présidence, conseiller diplomatique du défunt président Moussa Traoré, Ambassadeur et Représentant permanent de la Mission permanente du Mali auprès des Nations Unies -New York. En 2004, il est appelé à assumer les fonctions de ministre des Affaires Étrangères durant 7 années entre deux mandats du président ATT. Avant sa nomination à la tête du gouvernement, il avait été nommé conseiller diplomatique à l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de 2014 à 2016 et puis délégué général à la paix et à la sécurité auprès de la même Institution.

Moctar Ouane est apolitique

Le nouveau Premier ministre, tout comme d’ailleurs son prédécesseur, Dr. Boubou Cissé, n’est membre d’aucun parti politique. Ce qui pourrait lui permettre de se mettre au-dessus des contingences politiques. À ce titre, Moctar Ouane n’aura de compte à rendre à aucune chapelle politique. Ceci pourrait être en revanche un handicap car l’ensemble des réformes politiques actuelles (réformes de la loi électorale, mise en œuvre de l’accord pour la paix, réformes territoriales, révision constitutionnelle, etc.) nécessite une bonne connaissance de la sphère politique, des acteurs politiques, et une capacité de négociation politique hors norme. Ce qui manque à priori au nouveau Premier ministre.

Le nouveau Premier ministre est un homme du sérail

Après des études à Dakar, où il obtient une licence en droit public puis une maîtrise en relations internationales et administration publique, Moctar Ouane entre en 1982 dans la fonction publique malienne. Il occupe plusieurs postes de responsabilité au sein du gouvernement et devient au début des années 1990 conseiller diplomatique du chef de l’Etat, le Général défunt Moussa Traoré. À 64 ans, Moctar Ouane est donc un homme du sérail qui a eu à travailler sinon côtoyer les présidents Général Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. C’est donc un truisme que de dire qu’il connaît les arcanes du pouvoir.

«Une grande finesse d’analyse»

Le nouveau Premier ministre a une parfaite maîtrise des relations internationales notamment pour les questions de paix et de sécurité. Ce qui est très important, ce d’autant que le Mali est confronté à une crise sécuritaire depuis 2012, soit un an après son départ du département des Affaires étrangères. L’ambassadeur de l’Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaigner, en poste à l’époque à la mission permanente de la France auprès de l’ONU, se souvient sur Twitter «d’avoir étroitement travaillé à New York sur plusieurs crises africaines avec Moctar Ouane et son équipe», saluant «un diplomate d’une grande finesse d’analyse et de jugement».

Moctar Ouane dispose d’un riche carnet d’adresse

Le nouveau Premier ministre jouit d’une solide réputation à l’international. Ce qui lui donne les coudées franches pour faire bouger les lignes. Il était avant sa nomination Conseiller diplomatique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de 2014 à 2016 et puis délégué général à la Paix et à la sécurité auprès de la même Institution. Des atouts qui lui permettront de faire lever les sanctions qui pèsent sur le Mali depuis le 18 août, date de la prise du pouvoir par les militaires du Conseil national pour le salut du peuple (CNSP). Polyglotte, Moctar Ouane comprend peulh, bambara, français et anglais. Il est marié et père de trois enfants.

