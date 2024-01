Journée nationale de la souveraineté retrouvée : Les activités de la 2ème édition tenues à Kabala

Dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la Souveraineté retrouvée célébrée désormais chaque 14 janvier au Mali, le Premier ministre de la transition, Dr Choguel Kokalla Maiga, a animé hier à la Cité Universitaire de Kabala, une conférence de lancement sur « les enjeux de la Souveraineté Nationale dans un contexte marqué par la restauration de l’intégrité du territoire national à travers les actions salvatrices des Forces Armées Maliennes ». Ladite conférence a rassemblé plusieurs membres du Gouvernement, la communauté universitaire, des étudiants et la société civile.

C’est un 14 janvier 2022, que le peuple malien soucieux de sa souveraineté et de son intégrité a répondu d’une manière historique à l’appel du gouvernement de la transition pour défendre notre pays face aux sanctions illégitimes, illégales inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA. En effet, la démonstration du peuple malien à cette époque a surpris le monde. C’est pourquoi les autorités maliennes ont décrété le 14 janvier « Journée Nationale de la Souveraineté retrouvée » synonyme du courage dans la résilience du peuple malien. Après la première édition célébrée à Segou dans la Cité des Balanzans, c’est la Cité universitaire de Kabala qui a abrité cette seconde édition. Un campus universitaire qui regorge d’éminents professeurs, étudiants et chercheurs. Ce, donnant un cachet particulier à la célébration de cette date, grâce à leurs contributions devant une sale remplie des Forces vives de la nation.

Dans sa déclaration, le Premier ministre de la transition, Dr Choguel Kokalla Maiga, a félicité les ministres de la Refondation et de l’Enseignement supérieur pour l’organisation et la réussite de cet évènement avant de remercier les enseignants, les chercheurs et les étudiants pour leur présence massive dans la salle. Pour lui, l’objectif de cette journée est surtout de mobiliser les énergies pour défendre la patrie et les valeurs républicaines et de maintenir la flamme patriotique, la volonté de résistance et de résilience, face aux défis de tous genres, dans le souci de préservation de la souveraineté nationale et de l’affirmation des aspirations légitimes du peuple malien. Il a ensuite déclaré que tout ce que le gouvernement de la transition entreprend c’est pour l’avenir du Mali. Raison pour laquelle, dira-t-il, ses efforts sont focalisés sur la jeunesse et les jeunes. « Nous sommes résolument tournés vers l’avenir »,a-t-il dit. Et sans manquer de faire savoir que grâce à ces efforts du gouvernement actuel, il n’est pas exclu que dans 40 ou 50 ans les citoyens de certains pays demandent des visas pour venir au Mali. Il a salué le peuple malien pour son courage et sa résilience quand les autres pays voisins et la communauté internationale ont tourné dos au Mali. « Vous avez été là pour nous et pour le Mali le 14 janvier 2022 contre les sanctions illégitimes de la CEDEAO et de l’UEMOA. Et l’histoire a jugé et jugera encore, le peuple est souverain à jamais »,a-t-il soutenu. Selon lui, tous les pays qui se sont développés ont accordé une place importante aux enseignants et aux chercheurs. Pour cela, le Chef du Gouvernement a invité les enseignants et les chercheurs à soutenir les efforts du gouvernement pour la recherche de la vraie souveraineté sur tous les plans. S’agissant des jeunes, il leur a invité à plus de courage, de travail et surtout à être résilient dans ce contexte de complot contre notre pays. « Vous devez jouer votre partition dans l’édification du Malikura»,a-t-il indiqué. Avant de faire savoir que la refondation du Mali ne se fera pas sans les Maliens. Pour cela que chacun doit s’investir pour l’émergence d’un nouveau malien. Le Premier ministre Maïga de réaffirmer que le 14 janvier, quel qu’en soit la nature des polémiques ne peut passer sans être commémoré. « Ce jour-là, il y a des Maliens convaincus qui ont soutenu leur gouvernement », a-t-il signifié, avant de lancer les activités de la 2ème édition de la Journée Nationale de la Souveraineté retrouvée.

Adama Tounkara

