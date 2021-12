Le Président de la Transition, Chef de l’État, Colonel Assimi GOÏTA, a présidé, le mercredi dernier à Koulouba, le Conseil des Ministres. Au cours de ce conseil, d’importants projets de textes ont été adoptés avec l’assurance de la mise à disposition des financements colossaux en faveur du Mali.

Sur le rapport du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, le Conseil des Ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l’Accord de financement Mourabaha, signé le 04 novembre 2021, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Société internationale de Financement du Commerce, pour l’achat de produits relatifs à la sécurité alimentaire et à leur vente à la République du Mali.

La Société Internationale Islamique de financement du Commerce met à la disposition de la République du Mali un financement d’un montant de 15 millions d’Euros, soit 9 839 355 000 FCFA. Cet Accord est initié dans le cadre du Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en faveur des populations cibles.

Selon le communiqué, cet accord permettra à l’Office des Produits Agricoles du Mali de couvrir une partie de son déficit en produits alimentaires, de disposer de moyens supplémentaires pour faire face aux besoins cruciaux du secteur et de respecter les engagements dans le cadre de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le conseil a aussi adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l’Accord de prêt, signé le 14 septembre 2021, entre le Gouvernement de la République du Mali et le Fonds Qatari pour le Développement, pour appuyer le secteur de l’éducation en République du Mali par le biais de la Fondation « Education Above All ».

Par cet Accord, le Fonds Qatari pour le développement met à la disposition du Gouvernement de la République du Mali, un prêt d’un montant de 24 500 000 dollars US, soit 13 798 400 000 FCFA environ.

La signature de cet Accord de financement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pour l’Education des Enfants hors Ecoles qui couvre toutes les Académies d’enseignement du pays et concerne 596 597 enfants non scolarisés, en âge d’aller à l’école primaire dont au moins 50% de filles.

La réalisation du Programme financé contribuera à garantir l’accès à une éducation de qualité et à maintenir les élèves dans les zones cibles.

Par ailleurs, le conseil a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l’Accord de financement supplémentaire, signé à Bamako le 1er octobre 2021, entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association internationale de Développement, concernant le projet de mobilité et de connectivité rurales et la modification de l’Accord de financement initial.

Par cet Accord, l’Association internationale de Développement consent au Gouvernement de la République du Mali un prêt d’un montant de 12 500 000 Euros, soit 8 199 462 500 FCFA. Le financement additionnel vise à restructurer et à couvrir les dépassements de coût du projet initial liés, notamment à la réhabilitation des infrastructures critiques dans le centre du pays.

La réalisation du projet permettra d’améliorer l’accès routier des communautés agricoles aux marchés et aux services de base dans la zone du projet, et d’appuyer les efforts du Gouvernement dans la lutte contre la pauvreté.

Sidiki Dembélé

