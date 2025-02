Processus de paix et de réconciliation : Des progrès, malgré les obstacles

Les autorités de la Transition semblent décidées à agir sur tous les leviers de l’Etat pour pacifier le pays. Même si cette marche vers la paix est parsemée d’écueils.

Si le péril terroriste s’est ajouté aux récurrentes rébellions dans le septentrion du Mali, pour précipiter le pays dans une crise multidimensionnelle, des efforts sont en cours pour aller à la paix et à la réconciliation nationale.

En effet, en dépit des vicissitudes émaillant la marche vers la paix, des avancées notables sont perceptibles dans la crise sécuritaire au Mali. Car, l’on assiste à une phase de multiplication des initiatives allant dans le sens de l’atteinte des objectifs de paix, d’entente et de cohésion sociale dans le pays. C’est dans ce sens que des missions et des personnes ressources sont mises en branle, afin de discuter avec des acteurs des groupes armés.

De même, certaines associations et des cadres ressortissants des régions septentrionales sont discrètement mandatées pour sensibiliser les leaders et hauts cadres des groupes extrémistes, afin de les inciter à aller vers le désarmement. Il s’agit d’accélérer le processus Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR), qui semblait en léthargie depuis belle lurette.

C’est dans ce cadre, que le Gouvernement vient de procéder au lancement d’un programme portant sur plus de 3000 ex-combattants qui sont désarmés, démobilisés et seront bientôt réintégrés dans les rouages de l’Etat.

Il s’agit essentiellement de jeunes qui avaient combattu au sein des groupes armés terroristes au Nord et dans le Centre du pays et qui ont fini par accepter de s’engager dans la marche pour la paix. Et l’Etat, à travers le ministère de la Réconciliation nationale, travaille sur ces dossiers, afin de les insérer dans des programmes d’activités génératrices de revenus, certains pouvant intégrer des corps socio-professionnels, administratifs ou militaires.

Avant cette phase de DDR à saluer, il faut signaler qu’à la fin de l’année 2024, sous de fortes pressions exercées par des notabilités et autres autorités du Nord du Mali, des groupes armés avaient déjà opté pour la fin de la belligérance. Ils ont choisi de déposer les armes, pour faire allégeance à l’Etat, afin d’aider à « combattre le terrorisme » dans certaines zones du septentrion malien.

Il faut saluer la politique de « la carotte et du bâton » que les autorités de la Transition ont mis en œuvre, pour sortir le pays de la crise sécuritaire que traverse le pays depuis 2012. Il s’agit d’intensifier « la guerre de neutralisation » des groupes extrémistes armés et de dialoguer avec les frères Maliens égarés.

Cela a été rendu possible avec la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMAs), qui a lancé plusieurs opérations de déstabilisation des groupes armés terroristes dans diverses zones.

C’est ainsi qu’avec des équipements de dernière génération et un vecteur aérien très performant, l’Etat malien à administré de lourdes pertes aux criminels de tout acabit dans diverses zones reculées du vaste territoire national.

A titre d‘exemple, l’opération « kélétigui » a permis de neutraliser plusieurs centaines de jihadistes sur de vastes portions du territoire national. C’est dans ces genres d’opérations que certains chefs terroristes ont été éliminés par la puissance de feu des aéronefs des FAMAS soutenus par leurs partenaires russes.

Malgré ces offensives, qui ont fortement affaibli les terroristes, le Mali continue de vivre cette crise sécuritaire par le fait que des groupuscules sont instrumentalisés pour semer a désolation dans des zones reculées. Et ce sont ces éléments non-identifiés qui essaient de perpétrer les attaques, pour endeuiller les paisibles populations. Ce qui incite ‘Etat à explorer avec plus de diligences les canaux locaux informels de dialogues. Gageons que ce processus va s’accélérer pour la marche vers la paix et la réconciliation nationale.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

