79e Assemblée Générale des Nations Unies : Audience de Madame le Ministre de la Santé et du Développement social

En marge de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies à New – York, le Colonel Assa Badiallo TOURE, Ministre de la Santé et du Développement social, a successivement rencontré Mme Joyce Msuya, Sous-secrétaire Générale aux affaires humanitaires et Coordonnatrice Adjointe des Secours d’Urgence, M. Raouf Mazou, Haut Commissaire Adjoint chargé des opérations de l’UNHCR et M. Alain Noudehou Coordinateur Exécutif des fonds fiduciaires multipartenaires des Nations Unies .

Au cours de leur entretien, il a été essentiellement question du renforcement du partenariat dans le secteur humanitaire, de l’accompagnement dans la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire du Mali, du retour dans la dignité des déplacés et des refugiés dans leurs localités d’origines, l’extension des villages espoir à d’autres régions, du financement des activités de relèvement économiques des déplacés et refugiés, la réhabilitation des infrastructures sociales de base dans les localités affectées par la crise et la mobilisation des fonds d’urgences dans le cadre de l’assistance aux victimes des inondations.

